Mobilità elettrica, prende il via la collaborazione tra WeVee ed Enel X Way Germany

Rolf Nikolaidis (Enel X Way Germany): "Con JuiceBox, i nostri utenti non solo possono ricaricare in modo comodo e sostenibile a casa ma, grazie all’app JuicePass, possono ottenere la stessa comodità anche in viaggio".

Partita la collaborazione tra WeVee ed Enel X Way Germany, la divisione tedesca della nuova società del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, per la diffusione delle stazioni di ricarica JuiceBox, cbhe saranno disponibili a tariffe preferenziali per tutti i clienti aziendali di WeVee.

“L’aggiunta della ricarica veloce in loco attraverso JuiceBox migliora la capacità dei nostri clienti di attrarre e motivare i dipendenti, accelerando l’elettrificazione della flotta e permettendo di ridurre e monitorare le emissioni di C02. È un passo importante verso un futuro più pulito e sostenibile, e siamo orgogliosi di collaborare per questo obiettivo con Enel X Way“, afferma Francesca Spengos, co-fondatrice e Chief Operating Officer di WeVee Technologies.

“WeVee abbatte la barriera all’ingresso costituita dal prezzo dei veicoli elettrici e consente ai dipendenti, soprattutto a quelli che non hanno diritto alle auto aziendali, di guidare un’auto elettrica nuova di zecca. Con JuiceBox di Enel X Way, ora offrirà direttamente ai suoi clienti aziendali anche la comodità della ricarica veloce sul posto di lavoro e in tutta la sua vasta rete tedesca, con più di 550 clienti aziendali e concessionari automobilistici selezionati“, spiega Wolfgang Pfafferott, Country Manager di WeVee Germania.

“Con JuiceBox, i nostri utenti non solo possono ricaricare in modo comodo e sostenibile a casa ma, grazie all’app JuicePass, possono ottenere la stessa comodità anche in viaggio, a casa e all’estero, quando utilizzano le infrastrutture di ricarica pubbliche”. I conducenti possono utilizzare l’app JuicePass da qualsiasi luogo per accedere alla cronologia di ricarica, avviare e interrompere il processo di ricarica, programmarlo e selezionare altre modalità senza dover essere vicini al proprio veicolo. Con i nostri potenti Energy Services, offriamo ogni opzione possibile per gestire al meglio il processo di ricarica“, dichiara Rolf Nikolaidis, General Manager di Enel X Way Germany.

Si tratta di un primo passo della partnership tra WeVee ed Enel X Way, che dà forza alla missione comune delle due aziende di accelerare il passaggio alla mobilità pulita e al pendolarismo sostenibile, con l’obiettivo di estendere in futuro tali accordi anche ad altri Paesi.