Mentre si celebra la European Mobility Week, in Italia i punti di ricarica pubblici hanno ormai superato quota 85 mila: una colonnina su tre è di Enel. Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, con un ecosistema integrato di servizi, punta a rendere l’elettrico sempre più semplice, capillare e accessibile.

L’elettrificazione della mobilità privata cresce con le colonnine di ricarica pubbliche

La mobilità elettrica entra sempre di più nella vita quotidiana e rappresenta uno dei passaggi centrali della transizione energetica. La European Mobility Week, la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea dedicata alla mobilità urbana, in programma dal 16 al 22 settembre e dedicata nel 2026 al tema “Mobilità per tutti”, richiama proprio la necessità di costruire sistemi di trasporto più accessibili, inclusivi e sostenibili.

In Italia la crescita dell’infrastruttura procede a ritmo sostenuto. Secondo Motus-E, al 30 giugno 2026 erano presenti 84.564 punti di ricarica pubblici, con 6.311 nuove installazioni nel solo secondo trimestre e oltre 17mila negli ultimi dodici mesi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del +25,2%.

Anche la rete autostradale accelera: i punti hanno raggiunto quota 1.516, contro i 1.159 di giugno 2025, e il 59% delle infrastrutture offre potenze superiori a 150 kW. Più della metà delle aree di servizio autostradali dispone ormai di sistemi di ricarica.

Parallelamente cresce il mercato delle auto elettriche. A fine agosto il parco circolante italiano di vetture completamente elettriche ha raggiunto 444.863 unità. Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolate 90.381 BEV, il 68,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota di mercato salita a circa l’8%.

Di Enel un punto di ricarica su tre

In questo scenario, il Gruppo Enel, guidato da Flavio Cattaneo, gestisce oggi una rete di circa 28mila punti di ricarica pubblici distribuiti sul territorio nazionale, dai centri urbani alle principali direttrici extraurbane. Di questi, 5mila sono stati installati nell’ambito dei bandi PNRR: oltre 1.200 nuovi punti veloci ultimati lo scorso giugno si sono aggiunti ai 3.730 completati entro la fine del 2025, rafforzando la presenza in nove regioni, dalla Lombardia alla Sicilia, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle principali aree metropolitane.

A questa infrastruttura si affianca la rete ad alta potenza, con oltre 1.800 punti HPC da 100 a 400 kW in più di 500 stazioni. L’impegno comprende anche la mobilità pesante, con due siti dedicati anche agli e-truck a Piacenza e Noceto. Ewiva, controllata del Gruppo Enel, si è inoltre aggiudicata tre lotti del bando Autostrade per l’Italia per nuove stazioni di ricarica da realizzare entro il 2027 lungo alcune delle principali direttrici autostradali. I nuovi siti prevedono anche sistemi di accumulo, pensiline fotovoltaiche, illuminazione intelligente e soluzioni progettate per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta.

La strategia di Enel, però, non riguarda soltanto il numero delle colonnine. L’obiettivo è costruire un ecosistema che renda l’esperienza di ricarica semplice e integrata. Con Enel On Your Way, l’app del Gruppo dedicata alla mobilità elettrica, è possibile localizzare i punti disponibili, verificarne in tempo reale lo stato, avviare e interrompere la ricarica, effettuare il pagamento e pianificare gli itinerari. Grazie al roaming interoperabile, l’app consente di accedere a oltre 55 mila punti in Italia e a più di 60 mila complessivamente.

Una rete di punti ricarica accessibile, veloce e capillare

La tecnologia Plug&Charge permette invece di iniziare la ricarica collegando direttamente il veicolo alla colonnina abilitata, senza autenticazione manuale, mentre i POS integrati consentono di pagare direttamente con carta. Per la casa, Waybox permette di programmare le ricariche e gestire in maniera intelligente i consumi; a questa si aggiunge Enel Drive, la soluzione che integra veicolo elettrico, tariffa luce dedicata e Waybox con installazione inclusa.

La sfida adesso è accompagnare la crescita delle infrastrutture con procedure autorizzative e connessioni alla rete ancora più rapide, soprattutto nelle aree ancora non servite. La direzione è però definita: una rete più capillare, interoperabile e veloce può ridurre le barriere percepite dagli automobilisti e rendere la mobilità elettrica una scelta sempre più concreta per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

È anche questo il senso della European Mobility Week: trasformare la transizione energetica in un nuovo modo di muoversi, facendo dell’elettrificazione non soltanto una tecnologia, ma un servizio sempre più semplice e accessibile nella vita quotidiana.

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