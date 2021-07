Mobilità elettrica in Italia, al via la partnership tra ENEL X e Renault Trucks

Permettere il passaggio alla mobilità elettrica anche ai mezzi pesanti del parco circolante italiano: Renault Trucks è pronta ad offrire non solo una gamma completa di veicoli elettrici dalle 3,5 alle 27 tonnellate, ma intende accompagnare i propri Clienti nel percorso di transizione verso una mobilità sostenibile a zero emissioni, con un’assistenza a 360°.

Questo sarà possibile grazie alla partnership siglata con Enel X, la business line globale di Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, per lo sviluppo di una serie di soluzioni dedicate alla mobilità elettrica: dalle infrastrutture per la ricarica dei veicoli, alla piattaforma web di supporto per gestire e monitorare i punti di ricarica installati all’interno dei parcheggi aziendali, dai programmi di gestione delle flotte aziendali di veicoli elettrici alla formazione di personale qualificato, fino a JuicePass, l’App che permette di gestire tutte le ricariche dei veicoli elettrici ovunque ti trovi. In città, in strade urbane, extraurbane e in numerosi punti strategici (supermercati, parcheggi e centri commerciali), grazie alle infrastrutture di ricarica distribuite su tutto il territorio italiano ed europeo.

“La collaborazione con Renault Trucks è un passo importante che dimostra come con l’elettrico si possano coprire tutti i bisogni di mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia “Da oggi i mezzi di Renault Trucks potranno contare sulle nostre soluzioni di ricarica che contribuiscono al processo di elettrificazione dell’intero comparto. L’obiettivo di Enel X è permettere a tutti di guidare un veicolo elettrico in maniera comoda e sicura grazie a una rete di infrastrutture che soddisfi ogni esigenza. Per farlo continuiamo a installare punti di ricarica lungo tutto lo stivale e sviluppiamo le migliori tecnologie per la ricarica domestica, un impegno costante per una rapida diffusione della mobilità elettrica in tutto il Paese”.

“È un momento storico quello che viviamo” ha dichiarato Pierre Sirolli, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia. “Stiamo assistendo alla transizione dai motori Diesel e benzina alla mobilità elettrica. Noi di Renault Trucks da anni sperimentiamo soluzioni innovative ed abbiamo investito tanto in questo settore. Oggi possiamo dire con orgoglio di essere pronti per una mobilità a zero emissioni offendo una serie di veicoli, dai commerciali leggeri, come il Renault Trucks Master elettrico, ai truck medio pesanti come i D & D Wide elettrici, da 16 e 27 tonnellate. Offriamo veicoli già allestiti per le missioni di pulizia urbana, veicoli da distribuzione e veicoli per la cantieristica urbana. L’accordo di oggi con Enel X prevede uno sviluppo congiunto delle infrastrutture per agevolare la clientela. La transizione verso la mobilità elettrica, infatti, è alquanto complessa e non basta produrre veicoli. È necessario accompagnare il Cliente anche a livello di consulenza per la formazione del personale e per la scelta delle strutture di ricarica più idonee, nonché della gestione delle stesse.”