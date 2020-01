Mobilità e comunità “smart” fattori di crescita economica per il Paese

Al Ministero dello Sviluppo economico secondo workshop sul tema “Smart city & Smart mobility”. Mirella Liuzzi: “La costituzione di modelli per la gestione della mobilità e della logistica delle comunità intelligenti sarà un fattore di sviluppo economico su tutto il territorio nazionale”.

Si è svolto al Ministero dello Sviluppo economico (Mise) il secondo workshop sul tema “Smart city & Smart mobility”, organizzato in collaborazione con AgID e presieduto dalla Sottosegretaria Alessandra Todde.

All’iniziativa hanno partecipato anche la Sottosegretaria Mirella Liuzzi, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Innovazione, i rappresentanti del mondo accademico nonché un primo gruppo di undici Comuni italiani: Bari, Catania, Cagliari, Matera, Roma, L’Aquila, Prato, Genova, Modena, Milano e Torino.

“Il Governo intende avviare un piano per lo sviluppo di soluzioni innovative per la logistica e la mobilità – ha dichiarato la Sottosegretaria Todde – che coniughi tecnologia, efficienza e rispetto dell’ambiente con la qualità della vita dei cittadini e la valorizzazione dei flussi commerciali e dei visitatori nei centri urbani che hanno aderito alla sperimentazione 5G”.

“Questo intervento si pone in continuità con lo sforzo del MiSE di promuovere la nascita ed il radicamento di tecnologie emergenti”, ha sottolineato la Sottosegretaria Mirella Liuzzi. “La costituzione di modelli per la gestione della mobilità e della logistica delle comunità intelligenti sarà un fattore di sviluppo economico su tutto il territorio nazionale. È compito del MiSE sostenerne la nascita e la diffusione, aiutando le PMI sul territorio anche attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali“.

L’obiettivo del workshop – che segue quello organizzato lo scorso 11 dicembre – è stato quello di coordinarsi sugli investimenti in tecnologia applicata alle Smart Cities, individuare le necessità in materia di mobilità sostenibile e definire i fabbisogni che saranno alla base di un primo bando destinato allo sviluppo di soluzioni smart, come previsto dall’accordo MiSE-AgID.

A questo incontro seguiranno nuovi momenti di confronto con altri soggetti pubblici interessati al tema della mobilità smart, in modo da permettere al MiSE e ad AgID di realizzare una prima mappatura dei fabbisogni di innovazione delle città in materia di mobilità urbana.