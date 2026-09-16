Mobilità, Cavo (Confcommercio): “Rigenerare tessuto commerciale per città più sostenibili”

(Adnkronos) – “Siamo qui per far sì che venga riconosciuto anche dall’opinione pubblica, dagli stakeholder, che una rigenerazione del nostro tessuto commerciale è il miglior modo per rigenerare tutto il sistema Paese e le nostre città che diventerebbero più vivibili, più sostenibili”. Lo ha detto Alessandro Cavo, delegato di Confcommercio per i centri storici e la rigenerazione urbana, partecipando alla nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz