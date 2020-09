Mobile World Congress, l’edizione 2021 spostata a fine giugno

La prossima edizione del Mobile World Congress ci sarà, ma sarà rimandata a fine giugno del 2021. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori della Gsma, precisando che l’edizione 2021 del MWC di Barcellona si terrà dal 28 giugno al primo luglio e non a marzo, come avviene di solito. Lo spostamento in avanti della principale kermesse della industry del mobile arriva per motivi di sicurezza sanitaria, dopo che l’edizione di quest’anno è stata annullata proprio a causa della pandemia.

L’edizione del 2021 sarà “in presenza”, ma in forma ridotta, ci saranno delle limitazioni per arginare la massa di partecipanti che di norma supera i 110mila visitatori.

Di fatto, la prossima edizione del MWC sarà più digitalizzata.

C’è da dire che l’annullamento della scorsa edizione del MWC ha provocato un buco di 500 milioni di ricavi per la municipalità di Barcellona che ha subito un danno enorme al turismo dalla pandemia, con soltanto 3 alberghi riaperti su 10.

Dopo la cancellazione di quest’anno, la Gsma ha reso noto che terrà la kermesse a Barcellona almeno fino al 2024.