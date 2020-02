Il Mobile World Congress di Barcellona perde i pezzi per colpa del coronavirus. Oggi riunione della GSMA che ha confermato l'evento.

Il Mobile World Congress di Barcellona perde i pezzi per colpa del coronavirus. Oggi dopo Facebook e Sprint a dare forfait altre due big, Nokia e Deutsche Telekom, che si aggiungono al già lungo elenco di aziende che hanno già alzato bandiera bianca nei giorni scorsi per timori di contagio. A questo punto è sempre più probabile che la kermesse, in programma dal 24 al 27 febbraio, venga cancellata.

Hanno già dato forfait fra gli altri Ericsson, Sony e LG. Secondo indiscrezioni, i prossimi a ritirarsi potrebbero essere gli americani di At&t. “L’obiettivo principale e’ stato quello di salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti e degli altri, riconoscendo al contempo la responsabilita’ nei confronti del settore e dei clienti” si legge i una nota di Nokia che “vuole ringraziare la Gsma (l’associazione di produttori che organizza l’evento), i governi di Cina e Spagna e la Generalitat della Catalogna”.

Gli organizzatori della GSMA, l’associazione mondiale degli operatori delle telecomunicazioni, hanno anticipato ad oggi alle ore 14 una riunione di emergenza, prevista per venerdì, e hanno deciso di confermare almeno per ora l’evento nonostante la defezione di una trentina di aziende.