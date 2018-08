Mobile banking security, nel secondo trimestre 2018 è record di trojan bancari

I trojan bancari per dispositivi mobile sono uno dei più pericolosi tipi di malware: sono infatti progettati per rubare denaro direttamente dai conti correnti degli utenti in ambito mobile. Questo tipo di attacco è di grande interesse per i criminali informatici di tutto il mondo, alla costante ricerca di guadagni facili. Di solito il malware ha le sembianze di una app legittima, per indurre le persone ad installarla. Una volta avviata l’applicazione bancaria, il trojan mostra la propria interfaccia sovrapponendola all’interfaccia della app di mobile banking. Quando l’utente inserisce le proprie credenziali, il malware procede con il furto delle informazioni.

Il secondo trimestre del 2018 ha registrato un’ondata significativa di questi tipi di trojan, che ha raggiunto le 61.045 unità, un valore che può considerarsi storico, se si prende come riferimento l’arco temporale nel corso del quale Kaspersky Lab ha osservato questo tipo di minacce. Il contributo più rilevante a questo numero è dato dai creatori del Trojan Hqwar: circa metà delle scoperte di nuove modifiche sono relative proprio a questo malware. Trojan Agent è al secondo posto, con una media di circa 5.000 “installation packages”.

Nel secondo trimestre del 2018, i primi tre paesi con la quota più consistente di utenti attaccati con malware bancari per dispositivi mobile – in percentuale rispetto al numero relativo a tutti gli utenti colpiti da un qualunque altro tipo di malware – sono stati U.S.A. (0,79%), Russia (0,7%) e Polonia (0,28%). Russia e U.S.A. si sono scambiate la posizione in classifica rispetto al primo trimestre del 2018, mentre la Polonia è passata dal 9° al 3° posto; la causa principale di questo passaggio alla top 3 è stata la distribuzione attiva di minacce come Trojan.AndroidOS.Agent.cw e Trojan-Banker.AndroidOS.Marcher.w.

Secondo gli esperti, numeri così alti potrebbero essere parte di una tendenza globale, caratterizzata dalla crescita di malware rivolti al mondo mobile: il numero complessivo di pacchetti di installazione di malware per mobile è aumentato di oltre 421.000 unità nel secondo trimestre del 2018 rispetto al trimestre precedente.

“Il panorama delle minacce nel secondo trimestre di quest’anno offre molti motivi di preoccupazione per la sicurezza degli utenti di dispositivi mobili. La crescita complessiva dei pacchetti di installazione di malware per mobile, in particolare se associati al settore bancario, dimostra che i criminali informatici sono costantemente impegnati nella creazione di modifiche dei loro software malevoli per renderli sempre più sofisticati e complicati da rilevare per i vendor del mondo della cybersecurity. L’utente e il settore in generale dovrebbero essere estremamente cauti e attenti, soprattutto nei prossimi mesi, perché ci troviamo di fronte ad una tendenza che sta crescendo a ritmo costante”, ha commentato Victor Chebyshev, Expert Security di Kaspersky Lab.

Tra gli altri dati emersi dal report sulle minacce online relative al secondo trimestre del 2018 risulta che:

Le soluzioni di sicurezza hanno rilevato e respinto 962.947.023 attacchi dannosi da risorse online localizzate in 187 paesi in tutto il mondo (crescita superiore al 20% rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente).

I componenti web antivirus hanno riconosciuto come malevoli 351.913.075 URL unici (crescita di più del 24% rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente).

Sono stati 215.762 i computer degli utenti che hanno registrato tentativi di infezione da parte di malware che avevano come obiettivo il furto di denaro tramite l’accesso online ai conti bancari.

L’antivirus ha rilevato un totale di 192.053.604 elementi unici potenzialmente malevoli e indesiderati (crescita di oltre il 2% rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente).

Le soluzioni per la sicurezza mobile hanno rilevato anche 1.744.244 pacchetti di installazione malevoli (crescita di quasi il 32% rispetto al trimestre precedente).

La versione completa del report sull’evoluzione delle cyberminacce di Kaspersky Lab è disponibile su Securelist.com.