Trasportano, spostano, ordinano, alzano pesi, i mobile robots industriali sono ormai una realtà nel mondo della logistica, della gestione del magazzino e lungo le linee produttive. Secondo un nuovo Report, il mercato di riferimento crescerà soprattutto in Europa e Stati Uniti. Rallenta la Cina.

Mobile robot, il Report

Particolarmente utili al livello industriale, i mobile robot sono macchine che si muovono liberamente e in maniera autonoma lungo tutte le linee di produzione. Possono agire in singole unità e in gruppo e garantiscono alle aziende che li impiegano la massima flessibilità, efficienza e produttività.

Secondo un Report di Interact Analysis, il mercato mondiale di mobile robots è stimato raggiungere entro la fine del 2024 i 5,6 miliardi di dollari, in crescita del 23% rispetto allo scorso anno.

Rallenta in Cina, ma ricavi globali in forte crescita entro il 2027

Un valore molto elevato, seppur rivisto al ribasso per il rallentamento della produzione di queste macchine, avvenuto principalmente in Cina. Il valore di mercato atteso a livello mondiale per il 2027, infatti, è attualmente inferiore di 2 miliardi di dollari rispetto alle precedenti stime.

Secondo i ricercatori, comunque, entro i prossimi tre anni il mercato mondiale dei mobile robots potrebbe superare i 14 miliardi di dollari di ricavi.

La crescita maggiore del comparto è attesa soprattutto tra Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Stati Uniti, molto più contenuta in Cina, dove i prezzi si sono abbassati costì tanto da non poter più scendere sotto la soglia considerata minima.

I principali segmenti

La robotica mobile per la logistica e il magazzino è sicuramente il segmento più dinamico. Qui è attesa una crescita di oltre il 30% durante l’anno in corso.

Molto richiesto, negli Stati Uniti, il modello Robot-as-a-Service, ma le tipologie di robotica mobile più sfruttate sono: il picking di magazzino (processo di prelievo completo o parziale di uno o più prodotti dalla scaffalatura designata che precede la preparazione dell’ordine, con una quota del 50%), i robot per la gestione automatizzata del magazzino (45%), i carrelli a guida autonoma per lo spostamento merci in magazzino (40%).

