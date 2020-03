Molte organizzazioni stanno continuando a mettere a rischio la sicurezza mobile attraverso le proprie attività. Lo rivela la terza edizione del Mobile Security Index di Verizon, dove il 43% ha riferito che nell’ultimo anno le proprie aziende hanno trascurato la sicurezza mobile. Quelle che lo hanno fatto hanno il doppio delle probabilità di subire una violazione.

Mobile security

Lo studio mette in evidenza che il 39% degli intervistati ha riferito di aver subito una compromissione relativa alla mobile security. Il 66% delle organizzazioni ha subito un danno il cui impatto è stato definito “grave” e il 55% ha avuto ripercussioni durature.

Poiché gli attacchi mobile non riguardano uno specifico ambito, l’edizione 2020 del report include analisi aggiuntive di alcuni settori, tra cui: servizi finanziari, healthcare, manufacturing, settore pubblico, vendita al dettaglio e PMI. Il report analizza anche l’importanza della mobile security per tecnologie chiave come cloud e IoT e il modo in cui lo sviluppo del 5G impatterà sulla sicurezza.

Secondo l’80% delle organizzazioni, entro cinque anni la tecnologia mobile sarà lo strumento principale per accedere ai servizi cloud: dunque è questo il momento di rafforzare mobile security.

Cosa dovrebbero fare le imprese?

L’indagine, che mette in evidenza i quattro vettori principali per gli attacchi (utenti, app, dispositivi e reti), include una serie di suggerimenti su come le organizzazioni possano tutelarsi dalle minacce alla sicurezza mobile, tra cui la definizione di un focus “security first”, lo sviluppo e l’applicazione di policy e la crittografia dei dati su reti non protette.

I punti chiave del report

Lo studio evidenzia come 5 intervistati su 6 (83%) hanno risposto con un punteggio dall’8 in su (su una scala di 10) quando è stato chiesto loro di valutare l’importanza delle tecnologie mobile per il buon funzionamento della propria attività.

Il 43% delle organizzazioni ha sacrificato la propria sicurezza, prevalentemente per motivi di tempo (62%), convenienza (52%) e profitto (46%). Il 20% delle organizzazioni che ha subito un danno alla sicurezza mobile ha affermato che è stato coinvolto un hotspot Wi-Fi non autorizzato o non sicuro. Il 31% degli intervistati ha ammesso di aver subito un danno riguardante un dispositivo IoT. L’84% delle organizzazioni ha affermato che la dipendenza dai dati archiviati nel cloud è in aumento.

Scarica qui il Mobile Security Index di Verizon.