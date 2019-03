Mobile data, al mercato europeo dei giga l’Italia uno dei Paesi più economici

“Global mobile data price” ranking: il nostro Paese quarto in Europa e al 31° posto nel mondo per costo medio di un GB di rete mobile. Regno Unito, Germania e Stati Uniti tra i mercati più costosi.

In un mondo dominato da una fame di dati senza limiti, legata all’utilizzo massiccio dei dispositivi mobili connessi in rete, diventa certamente fondamentale capire dov’è più economico consumare giga. In Europa occidentale, ad esempio, Il Paese che offre giga di rete mobile a prezzi più bassi è la Finlandia, con un costo medio per l’utente finale di 1,16 dollari.

Seguono il Principato di Monaco, con un costo medio per GB di 1,21 dollari, quindi la Danimarca, con 1,36 dollari, e l’Italia al quarto posto nell’Ovest dell’Europa con un costo medio per GB di 1,73 dollari.

Il nostro Paese, inoltre, si posizione al 31° posto nel mondo, secondo i dati del nuovo Report “Global Mobile Data Price”, pubblicato oggi da Cable.co.uk e relativo a 230 mercati locali.

Su 44 piani tariffati analizzati per l’Italia, si va dal prezzo più basso di 0,18 dollari a quello più alto sul territorio nazionale pari a 11,31 dollari per GB.

La Top 10 europea prosegue con l’Austria (1,88 dollari per GB), la Francia (2,99 dollari per GB), la Svezia (3,66 dollari), l’Islanda (3,78 dollari), la Spagna (3,79 dollari), l’Irlanda (3,95 dollari).

Il Regno Unito si classifica al 136° posto nel mondo ed entra a malapena nella Top 20 europea, con un costo medio per GB di 6,66 dollari. La Germania ancora più in basso, al 140° posto nel mondo e in Europa dopo la Gran Bretagna, con un prezzo medio di 6,96 dollari per GB.

Più giù ancora l’Olanda, a quasi 8 dollari per GB.

Gli Stati Uniti si confermano come uno dei mercati più costosi per l’accesso ai dati su rete mobile, con un prezzo medio per GB pari a 12,37 dollari, risultato che pone gli USA al 182° posto nel mondo.

Molto meglio la Cina, con un costo medio per GB di 9,89 dollari, che la fa salire al 165° posto nel ranking globale.