MobED, il robot “culla” di Hyundai che porta a spasso vostro figlio (video)

Design innovativo con un corpo piatto e rettangolare, viaggia su quattro grandi ruote, con una sospensione indipendente che permette un bilanciamento ottimale e un movimento stabile anche su strade, o superfici, inclinate e irregolari. Questa sospensione permette alla piattaforma di muoversi attraverso ambienti urbani complessi regolando liberamente il suo passo e gli angoli di sterzata.

Stiamo parlando di MobED, ovvero Mobile Eccentric Droid, sviluppato e prodotto da Hyundai Motor Group, la sua nuova e pionieristica piattaforma di piccola mobilità, all’insegna delle tecnologie robotiche all’avanguardia.

I tre motori montati su ogni ruota forniscono potenza e precisione di sterzata alle ruote mentre controllano anche la postura generale del corpo.

“Abbiamo sviluppato la piattaforma MobED per superare i limiti degli attuali robot di guida e di servizio per interni – ha commentato Dong Jin Hyun, Head of Hyundai Motor Group Robotics Lab – massimizzando al contempo la sua usabilità nelle città e migliorando in maniera consistente la mobilità complessiva della piattaforma. Stiamo anche guardando avanti per valutare in che modo i potenziali utenti di MobED amplieranno ulteriormente le loro esigenze e l’uso di questo tipo di tecnologia”.

La disposizione intelligente di ogni ruota con un sistema di controllo individuale della potenza e dello sterzo, consentono dal canto loro la rotazione sul posto e il movimento omnidirezionale, così da ottenere una mobilità efficace anche in situazioni con spazi ristretti. MobED misura 67 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza, 33 cm di altezza, per un peso di 50 kg, sarà presente al CES 2022 con Hyundai, dal 5 all’8 gennaio.