L’integrazione locale di queste infrastrutture di caching consente di migliorare sensibilmente la qualità dello streaming, ridurre la latenza e alleggerire il traffico sulle dorsali nazionali e internazionali.

Milan Internet eXchange e Lepida S.c.p.A. annunciano l’attivazione di nuove cache di grandi operatori presso il nodo di interscambio MIX Bologna, ospitato all’interno del data center di Lepida.

Come spiegato in un comunicato stampa, l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti verso una rete più distribuita, efficiente e resiliente, in grado di supportare in modo capillare la domanda di contenuti digitali su scala regionale.

Tra le cache attivate, figura anche quella di Netskrt, Content Delivery Network (CDN) dedicata attualmente alla distribuzione di eventi in live streaming, come le partite di calcio e gli appuntamenti sportivi, in generale.

A dimostrazione dell’efficacia di queste integrazioni infrastrutturali, è precisato nel comunicato congiunto, MIX Bologna ha registrato il suo picco storico di traffico, toccando i 26.5 Gbps e consolidando il proprio ruolo di snodo strategico per l’ecosistema digitale dell’Emilia-Romagna, a cui sono interconnessi già 20 ASN.

Questo risultato consolida ulteriormente la collaborazione tra MIX e Lepida, dimostrando la validità della partnership avviata tra il principale IXP nazionale e una solida realtà pubblica al servizio del territorio, si legge nel testo.

È la prova concreta di come la sinergia tra pubblico e privato, quando guidata da obiettivi comuni, possa generare valore per il territorio e contribuire allo sviluppo di una rete dati più efficiente, resiliente e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese.

