Avviata in Commissione Ambiente al Senato la discussione del disegno di legge sulle misure per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche.

Il presidente Fazzone (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame /primo firmatario il senatore dem Lorenzo Basso), che è volto a favorire lo sviluppo delle tecnologie quantistiche, a rafforzare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo del calcolo quantistico, a promuovere misure di trasferimento tecnologico per aumentare la competitività delle imprese e delle start-up e a formare una forza lavoro che possa competere a livello globale, nonché a coordinare le iniziative mirate ad accelerare la ricerca e lo sviluppo nel campo della scienza e della tecnologia quantistica, a rafforzare la sicurezza nazionale e a stimolare la crescita economica attraverso l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo finale di ampliare le opportunità per le tecnologie quantistiche di offrire un vantaggio per la società.

Esso si compone di dieci articoli

L’articolo 1 – oltre a individuare le finalità del provvedimento – reca la definizione di “tecnologie quantistiche”.

Al fine di fornire supporto operativo e amministrativo, di facilitare la collaborazione e di promuovere l’accesso alle tecnologie quantistiche, l’articolo 2 istituisce il Coordinamento nazionale quantistico, composto dai Ministri competenti, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale e dal Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing.

L’articolo 3 attribuisce al Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (di seguito, il “Centro nazionale”) il compito di promuovere lo sviluppo delle tecnologie quantistiche e l’alta formazione tecnologica, supportare i progetti che hanno la capacità di produrre vantaggi sociali e valore commerciale, in collaborazione con il Coordinamento nazionale quantistico, e di identificare un gruppo di amministrazioni in cui sperimentare l’uso delle tecnologie quantistiche per la fornitura di servizi pubblici e di altre applicazioni a sostegno di beni di pubblica utilità, nonché di collaborare con il Governo per l’individuazione di potenziali settori d’impiego.

Un Fondo per il Centro nazionale per la ricerca in High Performance Computing, Big Data, Quantum Computing

L’articolo 4 istituisce il Fondo per il Centro nazionale per la ricerca in High Performance Computing, Big Data, Quantum Computing, le cui risorse sono destinate: all’ampliamento del Centro nazionale; all’acquisto di hardware per potenziare una infrastruttura nazionale pubblica per le tecnologie quantistiche; a favorire la partecipazione dei grant; al finanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca; alle open call volte a coinvolgere altri soggetti in attività di innovazione e al sostegno agli spoke; allo sviluppo di una strategia per la cooperazione quantistica internazionale; all’incentivazione negli appalti pubblici all’adozione di tecnologie quantistiche ad uso pubblico.

L’articolo 5 istituisce il Fondo per la cooperazione internazionale sulle tecnologie quantistiche

L’articolo 6 demanda al Centro nazionale il compito di redigere un elenco delle infrastrutture quantistiche esistenti nel territorio italiano, in modo che siano messe a disposizione per lo svolgimento di test, per la risoluzione di problemi e per la dimostrazione delle prestazioni a ricercatori, start-up e PMI.

L’articolo 7 istituisce un fondo volto a favorire lo sviluppo di start-up nell’ambito delle tecnologie quantistiche.

ACN garante della sicurezza delle infrastrutture strategiche nazionali

L’articolo 8 attribuisce all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di intraprendere una revisione della sicurezza delle infrastrutture strategiche nazionali, per renderle protette dai rischi di possibili violazioni dei protocolli di sicurezza attraverso l’utilizzo della tecnologia quantistica, e di promuovere soluzioni di comunicazione quantistica da implementare nelle amministrazioni più esposte ad eventuali rischi, allo scopo di aumentare le difese cibernetiche nazionali.

L’articolo 9 prevede che il Centro nazionale rediga il Piano d’azione finalizzato ad aumentare le competenze nelle tecnologie quantistiche e istituisce un fondo finalizzato a sostenere, sulla base dei contenuti del Piano medesimo, la formazione di ricercatori, dottorati e studenti nel campo quantistico e la promozione di programmi multidisciplinari e opportunità di ricerca per la formazione a livello universitario, post-laurea e post-dottorato.

L’articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz