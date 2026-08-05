Miss Italia vs Ditonellapiaga: può un marchio vietare il titolo di un album?

La controversia che contrappone Ditonellapiaga ai titolari del marchio Miss Italia rappresenta molto più di una semplice vicenda nata nel mondo dello spettacolo.

Dietro la scelta del titolo di un album musicale si cela infatti una questione destinata ad assumere un’importanza crescente nel diritto della proprietà intellettuale: fino a che punto il titolare di un marchio può impedire che il proprio segno venga utilizzato all’interno di un’opera creativa?

Difficile equilibrio

Il tema coinvolge un problema centrale del diritto dei marchi contemporaneo: il necessario equilibrio tra la tutela degli investimenti economici realizzati dalle imprese attraverso i propri segni distintivi e la libertà degli artisti di utilizzare parole, simboli e riferimenti appartenenti al patrimonio culturale collettivo.

I marchi, infatti, non sono più soltanto strumenti destinati a identificare l’origine commerciale di prodotti e servizi. Alcuni segni, soprattutto quelli caratterizzati da particolare notorietà, diventano elementi dell’immaginario sociale, riferimenti culturali e simboli capaci di assumere significati ulteriori rispetto alla loro funzione originaria.

Proprio per questo il diritto deve individuare un confine: proteggere il valore economico del marchio senza trasformare la privativa industriale in un monopolio assoluto sul linguaggio e sulle forme di espressione artistica.

Il caso: quando il titolo di un album entra nel territorio del diritto dei marchi

La vicenda nasce dalla decisione della cantautrice Ditonellapiaga di utilizzare la denominazione “Miss Italia” come titolo del proprio album e dell’omonimo singolo.

I titolari dello storico marchio Miss Italia hanno ritenuto che tale utilizzo potesse interferire con i propri diritti di privativa, sostenendo che l’artista avrebbe sfruttato indebitamente la notorietà del segno e potenzialmente arrecato un pregiudizio alla sua immagine e reputazione.

È stato quindi promosso un procedimento cautelare davanti al Tribunale di Roma, con la richiesta di vietare l’utilizzo del titolo e la diffusione dell’opera.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa nell’aprile 2026, ha rigettato la domanda cautelare, consentendo all’artista di mantenere il titolo dell’album.

La decisione ha immediatamente generato interesse nel settore della proprietà intellettuale perché pone una domanda destinata a ripresentarsi sempre più frequentemente:

la registrazione di un marchio consente al titolare di impedire qualsiasi utilizzo del segno all’interno di un’opera artistica?

Il diritto dei marchi

La risposta richiede un’analisi più articolata. Nel diritto dei marchi, infatti, non rileva soltanto l’identità del segno, ma soprattutto la funzione concreta che quel segno svolge nel contesto nel quale viene utilizzato.

Il quadro normativo: il diritto esclusivo sul marchio non è assoluto

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 20 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

La norma attribuisce al titolare del marchio il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno identico o simile quando tale utilizzo avvenga in relazione a prodotti o servizi e sia idoneo a compromettere le funzioni proprie del marchio.

La tutela, quindi, non riguarda qualsiasi utilizzo linguistico del segno, ma esclusivamente quegli impieghi capaci di incidere sulla funzione distintiva del marchio.

La funzione principale del marchio è infatti quella di garantire al pubblico l’origine imprenditoriale dei prodotti o servizi, consentendo al consumatore di distinguerli da quelli provenienti da altre imprese.

Non c’è monopolio assoluto

Per questo motivo la registrazione di un marchio non attribuisce un monopolio assoluto sulla parola registrata.

Il titolare non diventa proprietario del termine in senso generale, ma acquisisce un diritto esclusivo limitato alla funzione economica e distintiva che il segno svolge nel mercato.

La questione fondamentale diventa quindi comprendere se l’utilizzo contestato avvenga in funzione commerciale oppure per una finalità diversa, come quella artistica o comunicativa.

Il rischio di confusione commerciale: la semplice coincidenza del nome non basta

Uno dei principali criteri utilizzati per valutare una possibile violazione del marchio è il rischio di confusione per il pubblico.

Tale valutazione non può tuttavia fondarsi esclusivamente sulla coincidenza tra due denominazioni.

La giurisprudenza europea ha chiarito che il rischio di confusione deve essere valutato attraverso un esame complessivo di diversi elementi: il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, la natura dei prodotti o servizi coinvolti e la percezione del consumatore medio.

Assume particolare rilievo il cosiddetto principio di interdipendenza, secondo cui i diversi fattori di valutazione devono essere considerati congiuntamente.

Un elevato grado di somiglianza tra i segni può compensare una minore affinità tra prodotti e servizi; viceversa, una forte vicinanza merceologica può rendere rilevante anche una somiglianza meno intensa tra i marchi.

Il giudizio del pubblico

Tuttavia, anche in presenza di segni identici, occorre verificare se il pubblico possa effettivamente ritenere esistente un collegamento economico tra le diverse attività.

Nel caso Miss Italia, il marchio identifica storicamente un concorso di bellezza e i relativi servizi di organizzazione, promozione e comunicazione dell’evento.

L’utilizzo della medesima denominazione come titolo di un album musicale si colloca invece in un ambito diverso: quello della creazione artistica e dell’intrattenimento musicale.

Il pubblico potrebbe quindi percepire il titolo dell’album non come un prodotto collegato al concorso Miss Italia, autorizzato o promosso dai titolari del marchio, ma come una scelta creativa autonoma.

La differenza tra i due ambiti economici potrebbe quindi incidere sulla valutazione del rischio di confusione.

La mera identità denominativa, infatti, non determina automaticamente una violazione del marchio quando il segno viene utilizzato con una funzione differente rispetto a quella distintiva.

La tutela dei marchi rinomati: il problema dell’agganciamento alla notorietà

L’analisi, tuttavia, non si esaurisce nel rischio di confusione.

Quando un marchio gode di particolare notorietà, il titolare può beneficiare di una tutela rafforzata.

L’art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della proprietà industriale consente infatti di vietare l’uso di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, quando tale utilizzo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure arrechi pregiudizio agli stessi.

In questi casi il titolare non deve necessariamente dimostrare che il consumatore confonda direttamente i prodotti o i servizi.

Il problema diventa piuttosto quello del cosiddetto “agganciamento parassitario”: un terzo potrebbe sfruttare la forza attrattiva e il valore simbolico di un marchio noto per ottenere un vantaggio non autorizzato.

Tuttavia, anche questa tutela incontra un limite.

Occorre verificare se l’utilizzo del segno sia realmente finalizzato a sfruttarne commercialmente la reputazione oppure se il richiamo al marchio abbia una funzione esclusivamente espressiva.

La notorietà del marchio amplia la protezione, ma non attribuisce al titolare un diritto assoluto di controllo su qualsiasi riferimento culturale al segno.

Uso commerciale e uso artistico: il confine dell’intervento del titolare

La questione centrale nel caso Ditonellapiaga riguarda quindi la funzione svolta dalla denominazione “Miss Italia”.

Se il segno fosse stato utilizzato per presentare l’album come un prodotto collegato al concorso, per sfruttarne la reputazione commerciale o per creare un’apparenza di collaborazione con i titolari del marchio, la tutela prevista dal Codice della proprietà industriale potrebbe trovare applicazione.

Diversamente, se il titolo rappresenta un elemento narrativo, simbolico o provocatorio inserito nell’ambito di un’opera artistica, il problema deve essere valutato alla luce di un diverso parametro.

Il marchio, infatti, può diventare anche un elemento del linguaggio comune.

Un artista può utilizzare riferimenti presenti nella realtà sociale per costruire un messaggio creativo, anche quando tali riferimenti coincidono con segni protetti dalla proprietà industriale.

Il punto decisivo non è quindi la presenza del marchio nell’opera, ma la funzione che il marchio assume all’interno dell’opera stessa.

Il bilanciamento con la libertà di espressione artistica

La tutela del marchio deve necessariamente essere coordinata con principi fondamentali dell’ordinamento.

L’art. 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, mentre l’art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili della persona, tra cui rientra anche la possibilità di partecipare alla vita culturale e creativa.

Sul piano europeo assume rilievo l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione, comprendendo anche le forme artistiche e creative.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela la libertà di espressione e informazione all’art. 11.

Il diritto dei marchi deve quindi essere interpretato in modo compatibile con tali principi.

Una protezione eccessivamente ampia rischierebbe infatti di trasformare il marchio in uno strumento di controllo preventivo sul linguaggio e sulla cultura, impedendo agli artisti di utilizzare riferimenti appartenenti alla realtà sociale.

Il bilanciamento deve essere effettuato caso per caso, considerando il contesto, il pubblico di riferimento, la finalità dell’utilizzo e l’eventuale impatto sulle funzioni del marchio.

L’art. 700 c.p.c.: perché la decisione cautelare non è definitiva

Un ultimo elemento riguarda il piano processuale.

Il provvedimento del Tribunale di Roma è intervenuto nell’ambito di un procedimento cautelare disciplinato dall’art. 700 c.p.c.

Tale strumento consente di ottenere una tutela urgente quando vi sia il rischio che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva renda inefficace la protezione del diritto.

Il giudice cautelare deve verificare il fumus boni iuris e il periculum in mora, senza procedere a un accertamento pieno e definitivo della controversia.

Il rigetto della domanda cautelare non significa quindi che sia stata definitivamente esclusa ogni violazione del marchio.

Significa che, nella fase sommaria e sulla base degli elementi disponibili, non sono stati ritenuti sufficienti i presupposti per imporre immediatamente un divieto di utilizzo dell’opera.

La questione potrà essere ulteriormente approfondita nell’eventuale giudizio di merito.

Perché il caso Miss Italia è destinato a essere rilevante

La vicenda Miss Italia vs Ditonellapiaga rappresenta un esempio significativo delle nuove frontiere del diritto dei marchi.

Per le imprese dimostra che la tutela degli asset immateriali, anche quando riguarda marchi storici e conosciuti, deve confrontarsi con limiti funzionali e con altri diritti fondamentali.

Per gli artisti evidenzia che l’utilizzo di un marchio all’interno di un’opera non è automaticamente libero, ma deve essere valutato in relazione alla funzione concreta del segno.

Per i professionisti della proprietà intellettuale conferma un principio ormai centrale: il marchio non deve essere considerato soltanto come un diritto esclusivo, ma come uno strumento inserito in un sistema più ampio di valori giuridici.

Il futuro del diritto dei marchi sarà sempre più caratterizzato dalla ricerca di un equilibrio tra protezione economica e libertà creativa.

La vicenda Miss Italia vs Ditonellapiaga, al di là dell’esito finale, rappresenta quindi un caso emblematico di questa evoluzione: un marchio può essere tutelato, ma non può diventare un monopolio sul significato culturale delle parole.

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