Mise, problemi per le reti di telecomunicazione è fake news

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha definito come falso il messaggio attribuito a ‘fonte Mise’, in cui viene riferito di un “presunto imminente blocco delle reti di telecomunicazioni causato dal diffondersi di video sui social network”.

“Le reti di telecomunicazioni sono pienamente operative. Si invita pertanto a diffidare dai messaggi non verificati diffusi via social e web e a segnalarli alla polizia postale e delle comunicazioni tramite il sito: www.commissariatodips.it”, ha precisato lo stesso ministero in una nota ufficiale.