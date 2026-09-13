Mipel 130, a Milano torna l’appuntamento internazionale di pelletteria e dell’accessorio moda

(Adnkronos) – Mipel, il più importante evento fieristico internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, apre oggi 13 settembre fino al 15 settembre 2026 al Padiglione 5 di Fiera Milano Rho con la sua 130ª edizione. Promossa e organizzata da Assopellettieri, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Patrocinio del Comune di Milano e il contributo di Regione Lombardia, la manifestazione si conferma una vetrina globale per il settore, capace di mettere in relazione brand, buyer e operatori internazionali e di offrire una panoramica sempre aggiornata sulle tendenze e le evoluzioni della pelletteria e dell’accessorio moda. Con oltre 65 anni di storia, Mipel celebra questo importante traguardo proseguendo nel percorso di evoluzione del proprio format. In un mercato in cui i buyer ricercano un’offerta sempre più trasversale e complementare, la manifestazione punta a rendere l’esperienza fieristica sempre più efficace e a creare nuove opportunità di incontro tra domanda e offerta, attraverso una maggiore integrazione tra filiere e manifestazioni.

Dopo il positivo riscontro della precedente edizione, viene confermato anche per questa il layout espositivo esperienziale sviluppato in collaborazione con Lombardini22. Ispirato ai boulevard urbani, il progetto è concepito per rendere il percorso di visita più intuitivo, fluido e funzionale, facilitando l’orientamento tra gli oltre 180 brand italiani e internazionali presenti in fiera. L’organizzazione degli spazi valorizza le collezioni e favorisce incontri più efficaci tra espositori e buyer, integrando esposizione, networking, esperienza e scoperta. La principale evoluzione dell’appuntamento di settembre riguarda il rafforzamento delle sinergie con le altre manifestazioni del fashion system. Accanto alla consolidata collaborazione con Micam, Mipel sviluppa infatti una nuova iniziativa congiunta con Milano Fashion & Jewels, dedicata all’incoming di buyer internazionali. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di Ice-Agenzia, il programma condiviso consentirà di accogliere oltre 230 buyer internazionali, altamente profilati e provenienti dai principali mercati esteri e selezionati in funzione delle esigenze delle aziende partecipanti.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei brand interlocutori sempre più qualificati e, al tempo stesso, offrire ai buyer un’offerta ampia e complementare, in grado di rispondere alle nuove dinamiche del mercato internazionale. Fulcro della nuova collaborazione è la Top Buyers Lounge firmata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e da ICE-Agenzia e realizzata congiuntamente da Mipel e Milano Fashion & Jewels all’interno del Padiglione 5: uno spazio esclusivo e funzionale dedicato ai buyer internazionali, pensato per favorire incontri, networking e relazioni commerciali in un ambiente riservato. “Il mercato della pelletteria sta attraversando una fase di profonda trasformazione e anche le manifestazioni fieristiche devono evolvere. Oggi i buyer cercano non solo prodotti, ma interlocutori, idee e soluzioni in grado di rispondere a strategie commerciali sempre più mirate e internazionali. Per questo stiamo lavorando per rendere Mipel una piattaforma sempre più aperta e internazionale, attraverso una maggiore integrazione con il sistema moda di Fiera Milano e un’attività di incoming sempre più qualificata grazie anche al prezioso contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di Ice-Agenzia. L’obiettivo è creare nuove relazioni e concrete opportunità di business per le aziende” dichiara Claudia Sequi, presidente di Mipel e Assopellettieri.

La collaborazione con Milano Fashion & Jewels si estende inoltre all’iniziativa “Made in Italy Fashion Show”, una sfilata dedicata alla valorizzazione delle collezioni dei brand italiani presenti in fiera in programma domani lunedì 14 settembre alle ore 10.30 presso l’area Fashion Hub di Milano Fashion & Jewels nel Padiglione 10. Per la prima volta, alcune aziende selezionate di Mipel avranno l’opportunità di portare in passerella una selezione di prodotti di punta delle proprie collezioni di borse e accessori, presentandoli a un pubblico qualificato di operatori e buyer internazionali. Un’occasione che amplia la visibilità delle aziende partecipanti e porta il prodotto dalla dimensione espositiva a quella dello storytelling e della presentazione internazionale. Prosegue e si rafforza anche la collaborazione con Micam all’interno di “M&M – The Hub”, lo spazio condiviso che rappresenta il cuore della sinergia tra le due manifestazioni. Situato al centro del Padiglione 5, l’Hub riunisce progetti dedicati a formazione, innovazione, tendenze e nuove generazioni di brand, creando un ambiente in cui pelletteria e calzatura dialogano attraverso contenuti ed esperienze complementari.

Tra le iniziative principali torna “M&M – The Factory & The Academy Hub”, che in questa edizione rafforza il legame tra formazione ed esperienza diretta. Un programma di workshop e seminari rivolti a scuole e studenti si affianca a un laboratorio attivo dedicato alle fasi di realizzazione di un oggetto di pelletteria e di un prodotto calzaturiero, offrendo a buyer e visitatori una prospettiva concreta sulle competenze, sulle tecnologie e sui processi produttivi che caratterizzano il Made in Italy. Grazie alla collaborazione con Arsutoria, Assomac e aziende leader nel settore delle tecnologie avanzate, il progetto mette in relazione competenze artigianali, innovazione tecnologica e nuovi processi produttivi. Tra i protagonisti, macchinari di ultima generazione dotati di sistemi di visione automatica e intelligenza artificiale, capaci di riconoscere i materiali e programmare autonomamente i percorsi di lavorazione. L’esperienza si completa con la possibilità per i visitatori di realizzare un gadget esclusivo co-branded Mipel & Micam, personalizzandolo in tempo reale con le proprie iniziali. A rendere l’Hub ancora più dinamico momenti di networking, DJ set, popcorn, gelati e drink in lattina personalizzati, in un format che unisce business, formazione e intrattenimento.

All’interno di “M&M – The Hub” torna anche “M&M – The SS 2027 Highlights”, l’area nata dalla sinergia tra Mipel e Micam e dedicata alle principali direzioni stilistiche per la stagione Primavera/Estate 2027. Qui borse, accessori e calzature dialogano in un unico percorso visivo e materico, interpretando le tendenze emergenti attraverso una selezione di forme, colori, materiali e dettagli. Il prodotto diventa così lo strumento per leggere l’evoluzione della moda e offrire a buyer e professionisti una sintesi immediata e ispirazionale delle nuove direzioni del mercato. Confermata anche la presenza di “M&M – The Italian Startup Project”, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e Ice – Agenzia. Il progetto presenta una selezione di giovani brand e talenti italiani che si distinguono per creatività, innovazione, ricerca e capacità di interpretare l’evoluzione del mercato, offrendo loro una piattaforma di visibilità, confronto e sviluppo internazionale.

Showcase Milano propone anche per questa edizione una selezione di brand di moda e design che si distinguono per sperimentazione, innovazione e visione contemporanea. Un’area speciale dedicata a realtà che sperimentano nuovi linguaggi attraverso lo studio di materiali, forme e tecniche di produzione e lavorazione, mettendo in dialogo design, artigianalità e innovazione. Una vetrina dedicata a proposte capaci di interpretare l’evoluzione del settore e anticiparne le tendenze. La dimensione internazionale della manifestazione si estende anche attraverso Mipel Livestreaming, il format che porta alcune delle collezioni presenti in fiera direttamente sui mercati esteri attraverso sessioni di live shopping condotte da streamer internazionali. Da postazioni dedicate, gli streamer presentano e vendono in diretta ai propri pubblici, attraverso i canali social, una selezione di prodotti dei brand presenti a Mipel. Un modello che amplia la visibilità delle aziende oltre i confini della fiera e apre nuove opportunità di business, con particolare attenzione ai mercati asiatici, dove il live commerce rappresenta una modalità di acquisto ormai consolidata.

L’evoluzione del format, il rafforzamento delle collaborazioni con le altre manifestazioni e una crescente attenzione alla dimensione internazionale confermano la volontà di MIPEL di accompagnare il settore in una fase di mercato in continua trasformazione. Più che una semplice manifestazione espositiva, Mipel si propone come un ecosistema in cui business, networking, innovazione ed esperienza si integrano, creando un punto di incontro tra aziende, buyer e operatori e offrendo una visione sempre più ampia delle trasformazioni che interessano il mondo della pelletteria e dell’accessorio moda. L’appuntamento di settembre si inserisce nel calendario di Fashion Link Milano, il progetto che riunisce in contemporanea Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels, The One Milano, Lineaepelle e Simac Tanning Tech, offrendo ai buyer una visione integrata delle principali novità dei vari comparti moda, nello stesso momento e in un’unica location.

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