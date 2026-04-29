Minori online, l’Europa contro Meta

Oggi apriamo con le accuse mosse dalla Commissione europea a Facebook e Instagram, perché inefficaci nel verificare l’età dei propri utenti. La vice presidente Virkkunen: “Non impediscono ai bambini al di sotto di 13 anni di età di accedere ai loro servizi”.

Sempre da Bruxelles, intanto, arriva la strategia per rafforzare l’autonomia energetica attraverso l’elettrificazione, le rinnovabili e le tecnologie digitali.

Online, infine, la prima puntata dello Speciale di Key4Biz “FTTH per l’Italia Digitale – come la fibra ottica fino a casa abilita i nuovi servizi digitali”, con i commenti di Michela Meo, professoressa di Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, e di Massimo Tornatore, professore di Telecomunicazioni del Politecnico di Milano.

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