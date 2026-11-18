Pronto l'emendamento della maggioranza per introdurre nel Dl Sicurezza il divieto di accesso ai social per i minori di 13 anni. Un provvedimenti che anticipa l'EU Kids Act europeo. L'esperta di privacy e AI Ivana Bartoletti: "Nessun riferimento ai chatbot e agli AI companion che hanno i rapporti più intimi con i ragazzi". Critiche dell'opposizione, che da più di un anno aveva depositato proposte analoghe finora ignorate in Parlamento.

Giorgia Meloni cambia idea. Diversamente da quanto annunciato nei mesi scorsi, in cui lasciava la palla al Parlamento, adesso improvvisamente ha deciso di accelerare sul divieto di social media per gli under 13, con un emendamento al Dl sicurezza che introdurrà il niet assoluto con accesso vincolato ai profili dei genitori fino a 16 anni. L’emendamento dovrebbe essere depositato oggi, aperto a contributi e modifiche. e pare che confluirà nel Ddl Mennuni-Madia presentato al Senato al Dl Sicurezza.

La norma, elaborata con il contributo decisivo di Palazzo Chigi e anticipata da Repubblica, punta a diventare legge in poche settimane già entro novembre.

Divieto valido anche per i social che funzionano offline?

Resta da capire se questo divieto sarà valido anche per i social che funzionano offline, in primis Bitchat, l’app di messaggistica peer-to-peer creata da Jack Dorsey è salita al primo posto della propria categoria in Francia dopo le proteste contro il carovita, il dibattito sui possibili blocchi dei social e il lungo blackout della rete Orange. Bitchat comunica tramite Bluetooth senza bisogno di Internet, account o numero di telefono.

La norma ricalca l’EU Kids Act

Di fatto, l’emendamento italiano ricalca in larga misura la proposta di EU Kids Act ma lo anticipa, nonostante la richiesta di Bruxelles agli Stati membri di attendere almeno un anno prima di muoversi in autonomia (la consultazione pubblica scadrà il 26 novembre).

Una richiesta già criticata nelle scorse settimane fra gli altri dal commissario Agcom Massimiliano Capitanio. Un anno nel mondo dei social è un’eternità, la tesi del commissario.

Cosa non c’è nell’emendamento (come l’EU Kids Act)

Riassumendo, l’emendamento prevede il divieto assoluto di utilizzare i social network per i giovanissimi fino a 13 anni, divieto più morbido per i ragazzi tra i 13 e i 16 anni, che non potranno possedere un account autonomo ma potranno gestirne uno legato a quello dei genitori, mentre chi ha compiuto i 16 anni avrà piena libertà di aderire ad una piattaforma social. Tutte misure già previste dall’EU Kids Act presentato a Bruxelles., che tuttavia dovrà essere discusso da Parlamento e Consiglio e i tempi sono piuttosto lunghi, si parla di almeno un anno prima dell’approvazione. Troppo tempo secondo il Governo italiano.

Accelerazione di Meloni dopo le vetrine rotte dai “maranza” a Milano

A quanto pare, l’accelerazione italiana arriva dopo i fatti di Milano, con la distruzione delle vetrine da parte di orde di ragazzi il 18 e 19 ottobre che si erano dati appuntamento, in larga misura, sui social. Questo evento avrebbe fatto scattare l’allarme rosso nel Governo, spingendo il presidente Meloni a dare il via libera ad un’accelerazione nazionale, dopo che per almeno un anno proposte in materia erano rimaste giacenti in Parlamento. Anche per questo le polemiche di alcuni esponenti dell’opposizione.

Opposizione che di fatto renderà possibile l’adozione di questo divieto perché l’Italia ha notificato il disegno di legge bipartisan Mennuni (FdI)-Madia (Iv), presentato al Senato e supportato da esponenti di maggioranza alla Commissione Europea, e questo, secondo Ansa, ha consentito di negoziare con Bruxelles e avere il via libera al testo, consentendo di non dover incorrere al divieto della Commissione come accaduto con l’Austria.

Le reazioni

Esulta il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che da tempo chiedeva una stretta, forte anche di quanto gli studi internazionali vanno attestando sull’impatto negativo per l’apprendimento, così come il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), primo firmatario del testo.

Le critiche dall’opposizione non sono mancate. Marinanna Madia, autrice appunto del testo di legge bipartisan con la senatrice Lavinia Mennuni, contestando la scelta di inserire una misura giusta – come quella di stabilire un’età minima per accedere ai social- in un decreto sicurezza.

La senatrice M5S Barbara Floridia si è invece detta dispiaciuta “che si siano persi anni, durante i quali diversi Paesi in Europa e nel mondo hanno fatto passi in questo senso mentre l’Italia è rimasta incomprensibilmente ferma”.

Fuori dalla politica, scrive il sito Primaonline.it, soddisfazione è stata espressa anche da Barbara Berlusconi, da tempo impegnata con la sua fondazione in una campagna di sensibilizzazione sulle dipendenze da social.

Un plauso arriva anche dagli psicologi di Aupi, Associazione unitaria psicologi italiani.

L’esperta di privacy e AI Ivana Bartoletti: “Nessun riferimento ai chatbot e agli AI companion che hanno i rapporti più intimi con i ragazzi”

Secondo Ivana Bartoletti, esperta di privacy, AI e dinamiche social, autrice di An Artificial Revolution e AI Is Not Your Friend, sono diversi i punti critici emersi a proposito dell’emendamento in attesa che venga pubblicato.

“Il limite d’età è legittimo, ed è bene che sia graduale. Ma inserirlo in un decreto sicurezza significa trattare i social come un problema di ordine pubblico. Gli stessi proponenti parlano di algoritmi che danneggiano la salute dei ragazzi, ma la norma regola l’accesso, non gli algoritmi. Il KIDS Act lega il limite d’età alle funzioni di design a rischio; nell’emendamento, a quanto risulta, questo legame non c’è, e dei chatbot e dei compagni AI, nel testo anticipato, non si parla. Una verifica dell’età obbligatoria richiede poi garanzie serie: l’Italia ha già un modello, il doppio anonimato dell’Agcom per i siti per adulti. E bisogna dire come si prova il legame con i genitori: il KIDS Act prevede un’attestazione che rivela solo che la responsabilità genitoriale esiste; nell’emendamento non risulta. L’età decide chi entra. Il design decide cosa trovano dentro“, ha detto Ivana Bartoletti, esperta di governance dell’IA e privacy, fondatrice di Women Leading in AI e autrice di An Artificial Revolution e di AI Is Not Your Friend (Polity, gennaio 2027).

Come si verifica il legame reale tra genitore e figlio senza creare nuovi rischi per la privacy?

“Il testo anticipato non indica un metodo. Il Garante Privacy, in audizione alla Camera sull’EU Kids Act, ha chiesto di raccogliere solo i dati strettamente necessari e che i controlli dei genitori rispettino la riservatezza dei minori. Non serve un registro dei legami familiari, né che le piattaforme raccolgano documenti di minori e adulti. Servono attestazioni che provino l’età o il legame senza rivelare l’identità, un controllo indipendente e una risposta per i casi difficili: genitori separati, o ragazzi che non sono al sicuro con chi li controlla”, scrive Bartoletti.

I compagni AI. Nel testo anticipato si parla solo di social network

“La proposta europea dell’EU Kids Act, invece, tratta anche i chatbot e i compagni AI, con valutazioni del rischio prima del lancio e attenzione alla dipendenza emotiva, e il Garante ha citato i chatbot che simulano relazioni personali. Se la norma italiana li lascia fuori, il divieto non coprirà i prodotti che oggi parlano ai ragazzi in modo più intimo”, aggiunge Bartoletti.

Il disallineamento con Bruxelles

“Il ddl Mennuni-Madia è già stato notificato alla Commissione, ma resta un nodo tecnico: l’EU KIDS Act, presentato a settembre, fissa a 15 anni l’età minima per aprire un account in autonomia, mentre il testo italiano estende l’account vincolato ai genitori fino ai 16. Occorre capire come si gestirà questa asimmetria rispetto al quadro europeo, e se l’UE consente agli Stati di fissare un’età più alta”, sottolinea Bartoletti.

L’età decide chi entra, ma non cosa trovano dentro

“In Italia il consenso digitale è già fissato a 14 anni dal 2018, ma nella pratica si aggira con una semplice autodichiarazione. Accanto al limite servono valutazioni d’impatto di genere prima del lancio, test indipendenti con risultati pubblici e responsabilità chiara lungo la filiera”, chiude.

Come si garantirà che il divieto viene rispettato?

A chi l’onore di controllare?

Quali sanzioni sono previste per i social media inadempienti?

Le proposte in Parlamento

Le proposte italiane in Parlamento

In Senato sono depositate diverse proposte di legge in materia, a partire dal DDL 1136 (“Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale”): il disegno di legge bipartisan (sottoscritto da senatori di maggioranza e opposizione, tra cui Fratelli d’Italia) in discussione all’8ª Commissione del Senato. Prevede il divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni e stabilisce la nullità dei contratti digitali senza l’autorizzazione genitoriale.

Key4Biz ha analizzato le proposte di Pastorella (Azione) e quella di Madia-Mennuni.

La prossima settimana riprende la discussione in Parlamento

Altri provvedimenti abbinati analoghi in ottava Commissione sono:

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1158) CALENDA e altri. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell’età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi

(1160) Elena SIRONI e altri. – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell’immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz