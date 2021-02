Minori e social, Cioffi (CNU): “Serve immediata approvazione della direttiva Smav”

È necessario dare risposte concrete affinché i rischi del mondo digitale possano essere prevenuti ed affrontati, ma è importante anche potenziare le opportunità che le nuove tecnologie offrono. Urgente, quindi, un quadro normativo chiaro e adeguato al cambiamento”.

Lo ha detto la Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, Sandra Cioffi. “Il CNU chiede dunque che venga al più presto approvato il recepimento della direttiva SMAV, direttiva fondamentale per estendere le tutele previste nei media tradizionali per i minori anche alle piattaforme di video sharing ed ai social network e per definire ed ampliare anche il ruolo di Agcom quale Autorità di regolamentazione digitale. Urgente anche rafforzare l’impegno per l’educazione digitale non solo nei confronti dei minori ma anche per scuola e famiglie. Solo così si creeranno cittadini digitali consapevoli”, conclude Cioffi.