Minori, Cioffi (CNU): “Sinergia con Agcom per rendere internet un posto sicuro”

“È quanto mai fondamentale in questa giornata cogliere l’occasione per rafforzare, attraverso azioni congiunte, la rete delle istituzioni e delle associazioni competenti per mettere in campo strategie efficaci ed azioni specifiche che permettano di rendere Internet un posto più sicuro”. A sottolinearlo è stata Sandra Cioffi, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, costituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in occasione del Safer Internet Day.

“Il Cnu che, nell’ambito delle sue competenze, intende contribuire ad assicurare una rappresentanza istituzionale e, dunque, una tutela dei diritti di circa dieci milioni di minori utenti che navigano nel web, si sta fortemente impegnando con azioni concrete, in piena sinergia con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” ha affermato

Cioffi.

A tal proposito, ha continuato la presidente, “esprimo grande soddisfazione per l’avvio da parte di Agcom della consultazione pubblica, a seguito del recepimento anche delle sollecitazioni del Comitato Nazionale Utenti, nella quale saranno definite le linee guida per garantire il controllo parentale nei servizi di comunicazione in attuazione del DL 30 aprile 2020 n.28 circa i sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyber spazio”. “Il Cnu -ha concluso Cioffi – essendo attore istituzionale interessato, come richiesto, invierà nell’ambito delle sue competenze osservazioni e suggerimenti sullo schema di provvedimento, essendo la tutela dei diritti minori in rete una delle sfide più rilevanti da affrontare”.