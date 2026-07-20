Il ministero delle Infrastrutture e del made in Italy dà notizia della disponibilità della nuova app gratuita per individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente.

e pompe

Carburanti, arriva l’app “Osservaprezzi Carburanti”: così si trova il distributore più conveniente vicino a te

Una nuova applicazione pubblica per confrontare i prezzi dei carburanti direttamente dallo smartphone. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha reso disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android “Osservaprezzi Carburanti”, la versione mobile del servizio istituzionale che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori degli impianti di distribuzione italiani.

L’obiettivo è duplice: offrire ai consumatori uno strumento semplice e immediato per individuare il distributore più economico nelle vicinanze e, allo stesso tempo, rafforzare la trasparenza del mercato attraverso la consultazione di dati ufficiali.

Un osservatorio pubblico sempre in tasca

L’app rappresenta l’evoluzione del portale online già gestito dal Ministero e rende accessibili da smartphone le informazioni sui prezzi praticati dalle stazioni di servizio presenti sul territorio nazionale.

Secondo i dati del Mimit, nella banca dati ministeriale risultavano registrati, al 30 ottobre 2024, 23.448 punti vendita, comprendendo gli impianti che distribuiscono benzina, gasolio, GPL, metano e GNL. La nuova applicazione consente di consultare queste informazioni in modo più rapido, sfruttando la geolocalizzazione e una navigazione ottimizzata per i dispositivi mobili.

Come scaricare l’app

“Osservaprezzi Carburanti” è disponibile gratuitamente sui principali store digitali:

Apple App Store per iPhone;

Google Play Store per smartphone Android.

È sufficiente cercare il nome dell’applicazione e procedere all’installazione come per qualsiasi altra app. Il servizio resta comunque consultabile anche tramite il sito web del Ministero, per chi preferisce accedere da computer o browser.

Come funziona

Una volta avviata, l’app mostra gli impianti presenti nell’area di interesse e consente di confrontare i prezzi dei diversi carburanti praticati dai distributori.

L’utente può scegliere se individuare il punto vendita più vicino oppure confrontare i prezzi per trovare quello più conveniente. A rendere ancora più immediata la lettura dei dati contribuisce la visualizzazione del prezzo medio regionale, che viene affiancato al prezzo praticato da ciascun impianto nella stessa giornata. In questo modo è possibile valutare rapidamente se il distributore applica un prezzo inferiore o superiore alla media dell’area.

Le informazioni visualizzate derivano dalle comunicazioni che i gestori sono tenuti a trasmettere al Ministero e vengono raccolte nella banca dati nazionale dedicata al monitoraggio dei prezzi dei carburanti.

Uno strumento per rendere più trasparente il mercato dei carburanti

La finalità dell’app va oltre la semplice ricerca del distributore meno caro. Il Mimit punta infatti a rendere più trasparente il mercato della distribuzione dei carburanti, mettendo a disposizione dei cittadini informazioni ufficiali facilmente consultabili.

Per gli automobilisti il vantaggio è pratico: poter scegliere dove fare rifornimento valutando il miglior equilibrio tra vicinanza e convenienza economica, senza dover consultare piattaforme diverse o affidarsi esclusivamente ad applicazioni private.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici e di rafforzamento degli strumenti a tutela dei consumatori, favorendo una maggiore consapevolezza nelle scelte di acquisto e una più efficace concorrenza tra gli operatori del settore.

Al via la fase di test

Essendo al debutto, l’applicazione entra ora in una fase di utilizzo aperta al pubblico durante la quale il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali anomalie nei dati, problemi di funzionamento o suggerimenti sulle funzionalità disponibili.

L’obiettivo è raccogliere indicazioni utili per migliorare progressivamente l’affidabilità delle informazioni e la qualità del servizio, trasformando “Osservaprezzi Carburanti” in uno strumento di riferimento per gli automobilisti italiani chiamati ogni giorno a confrontarsi con un mercato caratterizzato da prezzi in continua evoluzione.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz