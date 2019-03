Millennials e oltre!

Di Tiziano Botteri, Guido Cremonesi

Franco Angeli editore

Data di pubblicazione: febbraio 2019

Come sta impattando la variabile demografica sulle aziende? In particolare chi sono i Millennials e quali istanze stanno ponendo al management per la loro gestione? Quali sono, al di là degli stereotipi e delle categorizzazioni sociali semplicistiche, le caratteristiche attribuibili alle nuove generazioni? Quali, viceversa, le aspettative e la visione dell’organizzazione e del management rispetto alle nuove generazioni?

Quali suggerimenti e consigli gestionali si possono dare al manager impegnato nella guida di collaboratori appartenenti a fasce generazionali distinte, e ai Millennials in particolare? Come potrebbe evolvere il fenomeno e cosa potrebbe mutare con l’arrivo in azienda della Generazione Z, quella successiva ai Millennials? Questo libro vuole accompagnare il manager, e il lettore in generale, in un viaggio alla scoperta dell’universo Millennials, per smantellare falsi miti e focalizzarsi su innegabili verità che accompagnano l’ingresso delle ultime generazioni nelle aziende.

Tiziano Botteri per oltre un decennio ha seguito progetti sul cambiamento e sul miglioramento delle competenze per Cegos Italia. Attualmente è Owner e Partner di una start up innovativa rivolta alla formazione continua e allo sviluppo professionale del capitale umano.

Guido Cremonesi, esperto di formazione esperienziale applicata alle tematiche manageriali, progetta e conduce percorsi formativi per gruppi aziendali, con un’attenzione particolare alle metodologie innovative per la facilitazione dell’apprendimento.



Insieme sono autori del libro Smart working &smart workers. Guida per gestire e valorizzare i nuovi nomadi (2016).