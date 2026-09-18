»
»
Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella

Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella

di |
Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella Adnkronos

(Adnkronos) – L’International Corporate Communication Hub – ICCH torna a valorizzare il talento delle nuove generazioni con la nona edizione del Premio Giovani Comunicatori di ICCH. I riconoscimenti sono stati conferiti ieri a Milano con una cerimonia al Centro Svizzero. Oltre ai talenti emergenti della comunicazione e del public affairs delle cinque categorie in gara, sono stati premiati anche Vittorio Feltri, con il Premio alla Carriera, e Maria Latella, con il Premio Storytelling. I due sono poi stati protagonisti di un dialogo con il Direttore di Adnkronos Davide Maria Desario sull’evoluzione del giornalismo, dell’informazione e del racconto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche