Milano green city, ecco la mappa della città sostenibile

In corso a Milano la seconda edizione della Settimana dell’energia sostenibile. Promossa dal Comune e Amat, la manifestazione ha lo scopo di approfondire alcune tematiche relative alla conoscenza dell’efficienza energetica, coinvolgendo aziende private, enti pubblici, associazioni di categoria, istituzioni, società di servizi e realtà no profit.

“La Settimana delle Energie Sostenibili – ha dichiarato in una nota diffusa dal Comune Marco Granelli, assessore all’Ambiente – si inquadra nell’ambito degli impegni internazionali assunti da Milano verso i cittadini in difesa della qualità ambientale”.

“Fra questi la riduzione del 40% dei livelli di CO2 rispetto al 2005 con il Patto dei Sindaci, il passaggio a città ‘fossil fuel free’ entro il 2030 assunto con la rete C40. Senza contare il più ampio contesto dell’Agenda Onu 2030, che fra i traguardi dell’Obiettivo 7 include l’accesso a servizi energetici convenienti, affidabili e moderni, l’aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia, il raddoppio del tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica”.

Proprio ieri, sono stati resi noti dall’amministrazione cittadina i primi risultati positivi del bando Be2 “2018-2019” che il Comune ha dedicato all’efficientamento energetico degli impianti termici e degli edifici privati: “ad oggi sono infatti circa trenta le domande accettate e in lavorazione, alcune di esse già in fase attuativa”, si legge in una nota comunale.

“Gli interventi riguardano condomini dislocati in tutti i nove municipi, in particolare per la dismissione di caldaie a gasolio obsolete. Una volta portati a termine, gli interventi consentiranno di risparmiare 785.143 chili all’anno di Co2”.

Be2 è il secondo bando dopo Be1, chiuso nel 2017 e finanziato con 1,6 milioni di euro che hanno permesso di realizzare circa sessanta interventi.

Con il bando Be2 si è arrivati ad un complessivo di novanta interventi in due anni in favore della sostenibilità degli edifici privati. Parallelamente, il Comune ha effettuato controlli a campione delle caldaie (9.500 nel 2018) emettendo più di duemila provvedimenti di prescrizione ai proprietari.

In occasione della Settimana dell’energia sostenibile, inoltre, su iniziativa di Green Building Council Italia, con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di MCE Mostra Convegno Expocomfort, è stata realizzata la “Milano Green City Map”, la prima mappa della sostenibilità cittadina, che aiuta a identificare tutti gli edifici che hanno adottato protocolli di certificazione energetica e ambientale, ma anche i servizi per la mobilità sostenibile ed alternativa.

Ecco la “Green City Map” per Milano:

200 “edifici green” certificati o in corso di certificazione, con intere aree che diventano distretti verdi, “con un impatto anche visivo che tutti ci invidiano”;

93 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che diventeranno 1.000 nel 2020;

290 postazioni di bike-sharing “Bike-mi”, con 3.650 biciclette e 1.150 a pedalata assistita;

218 km di itinerari ciclabili.

La “Milano Green City Map” sarà disponibile gratuitamente all’interno delle installazioni di MCE In the City (Piazza Cordusio, Via Dante e Largo Cairoli) fino al 24 marzo e scaricabile online.