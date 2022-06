Milano è la città con più alberi in Italia, ne ha 465.521

Nella capitale sono appena 312.614. A Crotone solo 4,2 metri quadrati di verde a testa

E’ una delle città più inquinate del nostro Paese, ma cerca di rimediare: Milano è la città con più alberi in Italia. Ne ha più di Roma e Venezia. Ma c’è ancora molta strada da fare per il verde pubblico. Sono tante, infatti, le città che non raggiungono la soglia minima di 9-11 metri quadrati di verde a testa: in valore minimo individuato dal Ministero dell’Ambiente per la qualità della vita nei contesti urbani.

Quanti sono gli alberi in Italia

Ci sono circa 3,6 milioni di alberi in Italia nei capoluoghi di provincia e all’interno delle città metropolitane. Un dato raccolto dall’Istat, ma non completo perché non tutte le amministrazioni cittadine hanno quantificato il proprio patrimonio arboreo, o lo hanno fatto in parte. Nonostante una legge del 2013 obblighi i comuni a redigere un catasto.

Al Nord le città con più alberi

Fra quelle presenti nell’elenco dell’Istat, è Milano la prima con 465.521 alberi, seguita a ruota da Roma (312.614) che pure è molto più grande e più popolosa del capoluogo lombardo. Segue Venezia con 307.042 alberi. Come si vede nel grafico sopra, anche Modena, Trieste e Brescia contano più di 100mila alberi nell’area urbana.

Mentre, a partire da Bologna (80.279) si scende sotto questa soglia, fino ad arrivare al di sotto dei 10mila alberi con Gorizia (8.894), Catanzaro (8.861), Crotone (8.200) e Rieti (6.435). A chiudere l’elenco ci sono invece Sondrio (3.271), Imperia (3.150) e Verbania (3.100).

Verde urbano al metro quadrato

Se in un contesto urbano sono presenti almeno 9-11 metri quadrati di verde (non solo alberi, ma tutti i tipi di piante fuori foresta), allora il livello di qualità della vita è buono. E’ il dato individuato dal comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministro dell’Ambiente. Ma sono molte le città italiane che non arrivano a questo dato. Fra le peggiori in Italia ci sono Crotone (4,2 metri quadrati di verde), Trapani (5,8 metri quadrati) e Genova (6,4 metri quadrati). Mentre fra le migliori troviamo Matera (996,8 m2), Trento (414,9 m2) e Sondrio, che risulta ultima per numero di fusti, ma ai primi posti con 315,9 metri quadrati di verde urbano.

Perché servono gli alberi

Le piante riescono a filtrare le polveri sottili e assorbire dai 10 ai 20 kg di CO2 all’anno per ciascun albero di media altezza. Oltre a contribuire all’abbassamento della temperatura percepita. Per questo la presenza di alberi in Italia nelle aree urbane è sempre più fondamentale. Ed è proprio su questo fronte che alcune città hanno iniziato a costruire percorsi verdi nei contesti urbani. Il Comune di Milano, per esempio, ha aderito all’iniziativa dell’architetto Stefano Boeri che prevede di piantare tre milioni di alberi in città entro il 2030.

Ultimo aggiornamento 2022

Fonte: Istat