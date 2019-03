Milano Digital Week, il 14 marzo IBM presenta l’evento #PartyCloud Reloaded

L’evento sarà occasione per conoscere le tecnologie come Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, tutte abilitate e potenziate dal cloud computing.

In occasione della Milano Digital Week, IBM organizza un evento dedicato al cloud computing dal titolo#PartyCloud Reloaded, dove le persone incontrano le idee. L’evento si terrà il 14 marzo presso Base Milano (in Via Bergognone 34) dalle 10.00 fino all’ora dell’aperitivo.

L’evento sarà occasione per conoscere le tecnologie e le competenze di IBM Cloud, attraverso la voce degli esperti e delle aziende clienti – tra cui CNH, Elica, AON, Poste Italiane – che hanno intrapreso con IBM il percorso di evoluzione digitale a supporto del business, avvalendosi dell’utilizzo di tecnologie esponenziali, come Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, tutte abilitate e potenziate dal cloud computing.

IBM offre alle imprese gli strumenti per attuare tale trasformazione digitale: una piattaforma cloud che abilita le soluzioni di Intelligenza Artificiale per la comprensione dei dati, sistemi tecnologici sicuri e flessibili, servizi di consulenza e di progetto specifici per ogni comparto industriale e una ricerca che spazia dalla Blockchain al Quantum, dall’AI alla Cybersecurity. Questi risultati sono frutto dell’intensa attività di R&D a cui ogni anno IBM destina circa 6 miliardi di dollari e a cui lavorano 12 centri di carattere globale e oltre 8500 tra ingegneri, scienziati e designer.

È possibile consultare l’agenda dell’evento #Party-cloud reloaded, dove le persone incontrano le idee per avere dettagli su contenuti, speaker, o per prenotare un appuntamento all’IBM Cloud Garage.

Infine, per tutta la durata della Milano Digital Week al Base Milano, IBM sarà presente con la Virtual Escape Room, un’esperienza in realtà virtuale dove sarà possibile giocare in coppia e immedesimarsi in due agenti investigativi del VBI- Virtual Bureau of Investigation, chiamati a risolvere un enigma.