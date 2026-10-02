Milano: A2a, ‘generato 1,3 mld di valore economico per il territorio nel 2025’

(Adnkronos) – 1,3 miliardi di euro di valore distribuito sul territorio milanese nel 2025 e oltre 600 milioni di investimenti, in crescita del 24% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal decimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Life Company, presentato a Milano. Crescono anche i dipendenti della life company, con oltre 900 nuove assunzioni, il 40% delle quali under 30, e del 200% sul 2024 i punti di ricarica elettrica. Avviato a recupero di materia o di energia inoltre il 100% dei rifiuti raccolti, azzerando così il ricorso alla discarica. Un impegno in sostenibilità e circolarità che ha permesso di evitare l’emissione di circa 1 milione di tonnellate di CO2. Al centro del confronto anche il rapporto tra impresa, territorio e istituzioni, con la partecipazione della vicesindaca Anna Scavuzzo.

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