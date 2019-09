Milan Games Week strizza l’occhio agli eSport

Diverse competizioni in programma per l’evento.

Il programma della Milan Games Week Powered by TIM, che si terrà dal 27 al 29 settembre a Fiera Milano Rho, continua ad arricchirsi. Stavolta è il turno degli eSport, che avranno un ampio spazio dedicato.

La parte competitiva della manifestazione si svolgerà nella cornice del Radio 105 MGW ESPORTSHOW, con tornei di eSport a cui interverranno professionisti italiani e internazionali.

Nella nuova adidas esports arena, un vero e proprio anfiteatro dedicato agli esports, vivrà tre giorni ricchi di momenti speciali: da League of Legends e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege alla finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, fino ad arrivare ad una intera giornata per la community videoludica. Il programma comprende anche una tappa di qualifica della Logitech G Challenge, il torneo di Project Cars 2 con in palio un posto in McLaren Shadow (il programma eSport di McLaren), la finalissima della Gillette Bomber Cup di Fortnite con un montepremi da 8.000 euro e il PG Nationals Intel Showdown 2019, che vedrà sfidarsi i campioni in carica dei due campionati nazionali ufficiali di League of Legends e Rainbow Six Siege e alcuni dei più forti team europei della scena competitiva.

Alla ESL Vodafone Arena si svolgeranno le finali del campionato italiano eSport targato ESL e Vodafone. I giochi in programma sono League of Legends, Counter Strike: Global Offensive e Clash Royale. Il 28 e 29 settembre si chiuderà il Vodafone 5G ESL Mobile Open, il primo torneo di mobile gaming su rete 5G.

Il 27 settembre si svolgerà la tappa di qualificazione conclusiva della GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz.

Il torneo, organizzato da Sony Interactive Entertainment Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Italia e organizzato da ESL Italia, si chiuderà con una finale dal montepremi di oltre 10.000 euro.

Sul fronte Call of Duty si svolgeranno Champions Virtual League e Call Of Duty Premier CUP. La prima è un torneo italiano storico di Call of Duty, la seconda una competizione di alto livello con i migliori team italiani.

I dettagli completi dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.milangamesweek.it.