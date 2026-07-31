Migranti a Ceuta: Vox, Abascal incita il popolo a espellerli “con ogni mezzo”

(Adnkronos) – Il presidente del partito di destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha esortato oggi i suoi concittadini a espellere le migliaia di migranti giunti a Ceuta dal Marocco nelle ultime ore, “se il governo non lo farà”.

Abascal ha pubblicato sul suo profilo social quella che definisce la “straziante” testimonianza di una donna spagnola “abbandonata” a Ceuta, “come altri 80mila spagnoli”, in seguito all’arrivo di circa 49mila persone a Ceuta ieri, secondo le prime stime del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (Dsn).

“Devono essere espulsi subito! Tutti quanti! Con ogni mezzo necessario. E se il governo non lo farà, il popolo spagnolo dovrà farlo da solo”, è il commento scritto da Abascal sul suo profilo social e riportato da Europa Press.

Il segretario generale di Vox, José María Figaredo, ha fatto eco a questo sentimento, sostenendo che il governo di Pedro Sánchez rappresenta “una falla” nella sicurezza europea. Ha accusato l’esecutivo di aver permesso una crisi migratoria che, a suo avviso, è “l’inizio della rovina dell’Europa”.

Pertanto, Figaredo ha chiesto di “dare la caccia” a tutti gli “invasori” e di rimandarli in Marocco. “Bisogna schierare l’esercito, catturarli tutti e rimandarli da dove sono venuti”, ha dichiarato in un’intervista ad Antena 3.

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