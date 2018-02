Di Innocenzo Alfano

PM editore

Data di pubblicazione: dicembre 2017

ISBN: 9788899565572

Pagine: 106

Prezzo: € 10,00

Entrare nel mondo dei social network e condividerne i comportamenti, rappresenta ormai per molti, se non per tutti, un fatto naturale. Naturale e quasi doveroso. L’aspirazione ad un “profilo social” è divenuta, negli anni, contagiosa ed apparentemente inarrestabile. Ma c’è anche chi si è trovato coinvolto nella mischia obtorto collo, più per accontentare gli amici insistenti che per un reale ed intimo desiderio di visibilità.

È il caso dell’autore de I miei anni nei social, il quale, una volta compiuto il passo, ha cercato di usare questi tipici strumenti tecnologici dei giorni nostri (i social network, appunto) con un obiettivo preciso: farli assomigliare il meno possibile a ciò che sono diventati, e, in particolare, all’uso che se ne fa, partendo dal presupposto che le esperienze e le amicizie del mondo reale sono di gran lunga preferibili a – e migliori di – quelle della rete. Dopo un lustro di “parsimoniosa attività”, come egli stesso l’ha definita, quell’esperienza, nel 2016, si è conclusa. Restano un po’ di riflessioni, su vari argomenti, e la speranza che non siano state inutili.

Innocenzo Alfano si è laureato in Scienze Politiche e in Cine­ma Musica Teatro presso l’Università degli Studi di Pisa. Collabora con varie riviste ed è autore dei seguenti volumi: Fra tradizione colta e popular music: il caso del rock progressivo. Introduzione al genere che sfidò la forma canzone (2004); Verso un’altra realtà. Cenni di strategia compositiva e organizzazione dei brani nella musica rock, da Jimi Hendrix al rock progressivo (2006); Argentina e Brasile: quale politica comune? Tentativi di strategia politica unitaria dalla presidenza Frondizi al Mercosur (2006); Effetto Pop. Uno sguardo critico sulla musica più diffusa degli ultimi cinquant’anni (2008); La crisi infinita. Problemi e contraddizioni del mondo attuale (2009); Storie di Rock. Gli anni Sessanta e Settanta attraverso dischi, festival, libri, luoghi, suoni e molte curiosità (2011, ripubblicato con PM nel 2017), Storie di Rock. Volume 2(2015).