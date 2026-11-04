La vittoria dem alle elezioni di metà mandato è maturata soprattutto attorno al costo della vita e al giudizio su Trump, ma tema centrale è stata anche l’espansione dei data center per l’intelligenza artificiale: energia, bollette e impatto sulle comunità sono diventati temi elettorali nazionali.

Midterm 2026: una sconfitta per Trump e i repubblicani

I Democratici hanno conquistato Camera e Senato nelle elezioni di medio termine degli Stati Uniti, ottenendo risultati in Stati tradizionalmente repubblicani. In Kansas il partito ha eletto il primo senatore democratico da quasi un secolo; in South Carolina ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto dal Presidente Donald Trump. Idem in Texas, dove James Talarico ha vinto il seggio al Senato e Gina Hinojosa ha battuto il governatore uscente Greg Abbott. In Ohio, Sherrod Brown ha superato il repubblicano Jon Husted nella corsa al Senato.

Il risultato apre una nuova fase di governo diviso a Washington. Da gennaio i Democratici potranno avviare indagini sull’amministrazione e condizionare l’approvazione delle leggi. La vittoria, però, non si spiega con un solo tema: secondo Reuters, hanno pesato la frustrazione per il costo della vita, l’opposizione alla guerra con l’Iran e il giudizio negativo sulla gestione del Paese da parte di Trump.

DONALD TRUMP PRESIDENTE USA

L’effetto domino su Elon Musk

I Democratici hanno fatto il pieno in Texas, dove hanno base Tesla e SpaceXAI, le società di Elon Musk, assicurandosi sia il governatore che il seggio vacante del Senato.

In Borsa, i risultati delle midterm sembra stiano avendo un effetto domino proprio sulle imprese del miliardario sudafricano.

Nel premarket di Wall Street il costruttore di auto elettriche cede il 5% mentre il conglomerato spaziale e tecnologico il 6,9%.

Questo perchè Musk è stato il più grande finanziatore del partito repubblicano alle elezioni e nel tempo si è sempre presentato come grande sostenitore del presidente americano, Donald Trump, ricoprendo anche un ruolo istituzionale di livello, quando ha guidato il DOGE.

Data center, AI e bollette: quanto un tema locale finisce nelle urne

Nel dibattito elettorale si è fatta spazio nei mesi una domanda concreta: chi sostiene i costi della rapida crescita dell’intelligenza artificiale (AI)? Un tema di cui ci siamo occupai a lungo su queste pagine. Abbiamo ormai capito che i nuovi data center richiedono grandi quantità di energia elettrica e possono accrescere la pressione sulle reti. Le comunità si sono spaventate e hanno iniziato seriamente a temere che gli investimenti necessari si traducano in bollette più alte, oltre che in un maggiore impatto sulle risorse idriche, l’ambiente e il territorio nel suo complesso.

Fin dall’inizio, i sondaggi hanno fiutato questo timore spiegando che presto si sarebbe trasformato in protesta. Secondo un’indagine degli ultimi giorni, condotta ABC News, Washington Post e Ipsos, il 72% degli intervistati si è detto contrario alla costruzione di un nuovo data center nella propria comunità. L’opposizione supera la divisione tra partiti, facendosi non solo trasversale, ma coscienza di un Paese: riguarda l’81% dei democratici, il 76% degli indipendenti e il 58% dei repubblicani.

La campagna elettorale ha poi dato enorme visibilità politica a queste preoccupazioni. Secondo i dati di AdImpact riportati da Axios, durante le elezioni sono stati spesi 173 milioni di dollari in pubblicità prevalentemente critica verso i data center: 140 milioni da parte democratica, 28 milioni da quella repubblicana e 5 milioni da gruppi indipendenti. Oltre metà della spesa si è concentrata in Ohio, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania.

Data center, intelligenza artificiale, consumi energetici

La strategia democratica e la questione tecnologica come arma politica

Il Tech Oversight Project, organizzazione che sostiene una maggiore responsabilità delle imprese tecnologiche, ha analizzato la comunicazione elettorale in oltre 130 competizioni per Camera, Senato e governatorati. Il rapporto rileva che i candidati democratici hanno usato messaggi di critica alle grandi aziende tecnologiche più di quattro volte più spesso dei repubblicani. Tra i temi: il legame fra data center e costo della vita, i benefici fiscali alle imprese e l’influenza delle grandi aziende sulla politica.

La campagna ha quindi collegato una trasformazione tecnologica complessa alle spese quotidiane delle famiglie e alle conseguenze visibili nei territori. In Ohio, la corsa fra Brown e Husted è stata uno dei casi più osservati; in Texas, il tema ha convissuto con una competizione elettorale molto più ampia, conclusa con la vittoria di Talarico al Senato e di Hinojosa alla guida dello Stato.

Non si può attribuire la vittoria democratica alla sola opposizione ai data center, costo della vita, guerra e impopolarità di Trump hanno avuto un peso centrale, ma il voto ha mostrato che l’espansione dell’intelligenza artificiale può diventare una questione elettorale quando si intreccia con bollette, risorse locali e distribuzione dei benefici.

Per il settore tecnologico il messaggio è politico e sociale: la promessa di crescita e nuovi posti di lavoro potrebbe non bastare più, se le comunità ritengono di pagarne una parte sproporzionata dei costi, ogni grande trasformazione va accompagnata da alcune parole chiave, tra cui: informazione, partecipazione, trasparenza e fiducia.

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