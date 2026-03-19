Microsoft valuta una causa da 50 miliardi di dollari contro l’accordo OpenAI-Amazon sul cloud

Microsoft starebbe valutando un’azione legale da 50 miliardi di dollari contro Amazon e OpenAI per il loro accordo sul cloud.

Secondo quanto riporta il riporta il Financial Times l’accordo sul cloud stipulato lo scorso novembre violerebbe la partnership esclusiva tra il colosso di ChatGPT e il produttore di Windows.

Microsoft ha investito in OpenAI prima un miliardo di dollari nel 2019, poi altri 10 miliardi all’inizio del 2023, arrivando a controllare il 27% del gruppo e a essere una delle prime grandi aziende tech ad aver creduto nella startup di Sam Altman. In cambio, i modelli di OpenAI devono essere accessibili attraverso Azure, il servizio cloud di Microsoft.

Il caso Frontier e la questione tecnica

Al centro della scontro c’è ‘Frontier’, un nuovo prodotto sviluppato da OpenAI che, secondo quanto emerso, sarebbe progettato per funzionare anche su infrastruttura AWS. Microsoft ritiene che questa scelta aggiri gli obblighi contrattuali, mentre Amazon e OpenAI sostengono il contrario. La difesa si basa su un’architettura definita ‘Stateful Runtime Environment’, che consentirebbe di offrire funzionalità avanzate senza violare formalmente gli accordi esistenti.

La questione è quindi altamente tecnica e giuridica: da settimane i legali delle parti stanno confrontando interpretazioni divergenti su cosa costituisca effettivamente “distribuzione” e “accesso” ai modelli.

Una partnership sempre più fragile

Il confronto riflette un cambiamento più profondo nei rapporti tra Microsoft e OpenAI. Se inizialmente il legame era caratterizzato da forte integrazione e allineamento strategico, oggi emergono segnali di crescente autonomia da parte della startup.

OpenAI punta a diversificare le proprie partnership cloud, riducendo la dipendenza da Azure. Parallelamente, Microsoft inizia a percepire OpenAI non solo come partner tecnologico, ma anche come potenziale concorrente nei servizi enterprise basati su AI, un segmento ad alto valore e in rapida espansione.

Implicazioni finanziarie e regolatorie

La vicenda potrebbe avere effetti rilevanti anche sul futuro di OpenAI. Tra le ipotesi sul tavolo c’è una possibile quotazione in borsa, che tuttavia potrebbe essere rallentata o complicata da un contenzioso legale di questa portata.

A ciò si aggiunge il crescente scrutinio regolatorio su Microsoft, già osservata per il suo ruolo dominante nel mercato cloud e per la profondità dell’investimento nella startup. Un’escalation legale rischierebbe quindi di amplificare le pressioni da parte delle autorità antitrust.

Un nuovo equilibrio nel mercato AI

L’esito dello scontro potrebbe ridefinire gli equilibri tra i principali attori del cloud e dell’intelligenza artificiale. In gioco non c’è solo un contratto, ma il modello stesso di collaborazione tra sviluppatori di AI e provider infrastrutturali.

L’apertura a più piattaforme cloud, se confermata, segnerebbe un passaggio verso ecosistemi più flessibili ma anche più competitivi. Al contrario, un rafforzamento dei vincoli esclusivi consoliderebbe il controllo dei grandi operatori sull’accesso alle tecnologie più avanzate.

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