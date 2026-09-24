Microsoft rinnova la linea Surface con i chip Snapdragon X2 Plus

(Adnkronos) – Microsoft aggiorna la gamma Surface con le nuove versioni del Surface Pro da 12 pollici e del Surface Laptop da 13 pollici, equipaggiate con i processori Snapdragon X2 Plus di Qualcomm. Si tratta di un aggiornamento conservativo dal punto di vista del design: l’estetica e la dotazione hardware restano sostanzialmente invariate rispetto ai modelli precedenti, mentre cambiano il chip interno e, soprattutto, il listino prezzi.

Il Surface Pro 12 pollici, che lo scorso anno debuttava a partire da 799,99 dollari, sarà disponibile dal 13 ottobre a un prezzo di partenza di 1.149,99 dollari (1.279 euro). Aumento ancora più marcato per il Surface Laptop 13 pollici, che passa dai 899,99 dollari di partenza della generazione precedente a 1.199,99 dollari (1.339 euro). Parte della crescita dei prezzi è legata alla scelta di eliminare la configurazione base da 8GB di RAM: entrambi i dispositivi partono ora da 16GB, con possibilità di salire fino a 24GB. Un cambiamento che si inserisce nel contesto più ampio dei rincari dei moduli di memoria che stanno interessando l’intero settore tecnologico.

Sul fronte delle prestazioni, Microsoft promette che i nuovi chip Snapdragon X2 Plus a sei core garantiranno un’efficienza energetica superiore fino al 18%, prestazioni grafiche più veloci del 60% e un’elaborazione locale dell’intelligenza artificiale sulla NPU integrata fino al 95% più rapida. Numeri che, tradotti in autonomia reale, si traducono in un’ora di navigazione web in più per il Surface Pro 12 pollici Second Edition, come lo definisce l’azienda, per un totale di 13 ore, e in due ore aggiuntive per il Surface Laptop 13 pollici Second Edition, che arriva così a 18 ore complessive.

I display restano invariati nella risoluzione: il Surface Pro 12 pollici conserva uno schermo LCD da 2196×1464 pixel (220 PPI) con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, mentre il Surface Laptop 13 pollici mantiene un pannello da 1920×1280 pixel (178 PPI) limitato a 60Hz. La luminosità massima, però, sale in entrambi i casi da 400 a 500 nit.

Anche la dotazione di porte resta la stessa della generazione precedente: due porte USB-C 3.2 su entrambi i modelli, a cui il Surface Laptop 13 pollici aggiunge una porta USB-A 3.2 e un jack audio da 3,5mm. Non mancano la connettività Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4.

Resta una scelta poco comprensibile l’assenza di un trackpad aptico su almeno uno dei due dispositivi, soprattutto ora che Windows 11 introduce vibrazioni tattili per alcune interazioni di sistema e che il Surface Laptop Ultra, di fascia più alta, ne è già dotato. Microsoft compensa in parte lanciando una seconda generazione del proprio Surface Mouse con feedback aptico integrato. Tornano inoltre la colorazione nera per entrambi i dispositivi, accanto alle varianti argento platino e viola. I due modelli saranno proposti anche ai clienti aziendali, e il Surface Pro 12 pollici sarà disponibile anche in una configurazione opzionale con connettività 5G.

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