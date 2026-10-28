Il programma riguarda oltre un quarto della forza lavoro globale del gruppo e coinvolge dipendenti di diverse divisioni, tra cui Copilot, Xbox, Windows, finanza e risorse umane. Microsoft prevede 175 miliardi di dollari di investimenti nel 2026, soprattutto per data center e chip destinati all’intelligenza artificiale.

Microsoft ha annunciato un programma di uscita volontaria rivolto a circa 60mila dipendenti, oltre un quarto della propria forza lavoro globale, con l’obiettivo di contenere i costi mentre continua ad aumentare gli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Lo riporta Reuters, secondo cui le offerte riguarderanno lavoratori di diverse aree del gruppo, comprese AI Experiences, Copilot, finanza, risorse umane, Xbox e Windows + Devices. Resterebbero invece escluse divisioni come marketing, commercial business e sicurezza.

“Questa offerta offre ai dipendenti idonei che stanno valutando un futuro fuori dall’azienda una nuova possibilità di effettuare ora la transizione con un sostegno”, ha spiegato la Chief People Officer Amy Coleman in una comunicazione interna. “Fornisce inoltre alle organizzazioni partecipanti un ulteriore strumento per adattare la forza lavoro alle esigenze in evoluzione”.

175 miliardi di investimenti nel 2026

La decisione arriva mentre Microsoft, come gli altri grandi gruppi tecnologici, sta investendo enormi risorse nella costruzione di data center e nell’acquisto di chip per sostenere la crescita dell’AI.

Il gruppo ha previsto per il 2026 circa 175 miliardi di dollari di spese in conto capitale. Una cifra che continua ad attirare l’attenzione degli investitori, chiamati a valutare se i ritorni economici dell’intelligenza artificiale saranno sufficienti a giustificare l’entità degli investimenti.

Al 30 giugno 2026 Microsoft contava circa 223mila dipendenti a tempo pieno nel mondo. Il nuovo programma potrebbe quindi coinvolgere più del 25% della forza lavoro complessiva. Il titolo Microsoft, in rialzo di circa il 10% dall’inizio dell’anno, guadagnava circa l’1% nella seduta di lunedì.

Il programma riguarda Usa, Regno Unito, India e Canada

Microsoft ha precisato che il programma sarà disponibile, per i dipendenti idonei dei team partecipanti, in Canada, India, Regno Unito e Stati Uniti, fino al livello aziendale 70.

L’iniziativa sarà limitata nel tempo e completamente volontaria. Secondo la società, il nuovo piano è stato sviluppato anche sulla base dell’esperienza maturata con un precedente programma di pensionamento volontario. I dipendenti interessati riceveranno direttamente i dettagli dell’offerta.

Non è la prima riduzione della forza lavoro

Il nuovo piano arriva dopo altri interventi sull’organico realizzati nel corso dell’anno. Microsoft aveva già offerto uscite volontarie a circa il 7% della propria forza lavoro statunitense, pari a circa 9mila dipendenti.

A luglio aveva inoltre annunciato il taglio di 4.800 posti di lavoro, circa il 2,1% della forza lavoro globale, nell’ambito di una riorganizzazione della divisione Xbox. Il gruppo aveva anche deciso di cedere fino a cinque studi di sviluppo con l’obiettivo di migliorare i ritorni dopo anni di forti investimenti nel settore gaming.

La nuova iniziativa amplia ora notevolmente la platea potenzialmente coinvolta e arriva in una fase in cui Microsoft sta cercando di conciliare due esigenze: ridurre i costi in alcune aree e continuare a finanziare una delle più grandi campagne di investimento della propria storia sull’intelligenza artificiale.

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