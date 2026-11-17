Tre blocchi distinti in pochi giorni hanno colpito servizi digitali essenziali negli Stati Uniti. Adesso va fuori servizio una rete interna alla potente National Security Agency. Eventi tra loro scollegati che mostrano quanto l’economia dipenda troppo da infrastrutture concentrate e difficili da sostituire. Sullo sfondo, il caso Jensen Huang riporta al centro la vulnerabilità geopolitica dell’intelligenza artificiale americana

Microsoft, scandalo Nvidia, banche, voli in tilt e adesso la National Security Agency: che succede negli Stati Uniti?

Una rete altamente riservata interna alla National Security Agency sarebbe fuori uso. È quanto riportato dalla CNN, citando alcune fonti, secondo le quali non ci sarebbero comunque indicazioni di un cyberattacco. Almeno per il momento. Sì, perché è lecito a questo punto nutrire dubbi crescenti su quanto sta accadendo negli Stati Uniti.

In pochi giorni è accaduto di tutto: si sono inceppati strumenti di lavoro usati in tutto il mondo, servizi bancari e sistemi che aiutano a governare il traffico aereo statunitense. Nvidia, una delle più grandi società tecnologiche al mondo ha perso oltre 400 miliardi di dollari di capitalizzazione nel giro di poche ore a causa di uno scandalo che ha travolto il suo amministratore delegato, con effetto domino su tutto il mercato che ruota attorno all’intelligenza artificiale. Gli episodi hanno cause diverse e, al momento, non ci sono prove né di un collegamento, né di un cyber attacco. La loro successione, però, mette a fuoco un problema concreto (di tutto il cosiddetto Occidente): quanto può essere resiliente un Paese la cui attività quotidiana dipende da pochi fornitori e da infrastrutture critiche interconnesse?

La domanda non riguarda la qualità della tecnologia americana in astratto. Riguarda il divario fra l’affidabilità promessa dalle piattaforme e la capacità di mantenere attivi i servizi quando un componente non funziona, un aggiornamento crea un problema o un sistema non regge il carico. Che cosa sta accadendo alla superpotenza tecnologica del nostro tempo? Perchè sembra che l’architettura tecnologica degli Stati Uniti stia sempre più ‘scricchiolando’?

Dal cloud alle banche

Giovedì 12 novembre Microsoft 365 ha subito un’interruzione globale che ha coinvolto Outlook, Teams e Copilot. Le segnalazioni sono arrivate da decine di Paesi e hanno raggiunto, secondo Downdetector, decine di migliaia per Outlook. Microsoft ha indicato un problema tecnico emerso durante un aggiornamento; la ricostruzione successiva ha evidenziato una combinazione di difetti nel gateway di rete e capacità insufficiente a gestire il carico. Per imprese e lavoratori, il cloud si è trasformato per ore in posta inaccessibile, riunioni interrotte e procedure da improvvisare.

Venerdì 13 novembre un problema tecnico ha spinto la Federal Aviation Administration a fermare temporaneamente le partenze su scala nazionale. La FAA riferisce che il traffico anomalo ha destabilizzato la propria rete di telecomunicazioni e che l’instabilità ha interessato 17 dei 22 centri di controllo. Il disservizio ha contribuito a circa 12.462 cancellazioni di voli, anche se l’agenzia precisa che non tutte dipendevano direttamente dal ground stop.

La FAA, come specificato in una nota ufficiale, non ha trovato indicazioni di un cyberattacco: l’indagine punta su incongruenze di rete e router, mentre era in corso un’attività di sostituzione in un sito remoto. Il fatto che una rete di controllo ancora vulnerabile all’instabilità sia arrivata a fermare le partenze in tutto il Paese riporta al centro il tema della modernizzazione delle infrastrutture.

Lunedì 16 novembre sono arrivate le segnalazioni di disservizi di rete per clienti di grandi banche americane come Chase, Bank of America, Wells Fargo e altri istituti. JPMorgan Chase ha ricondotto i ritardi nei pagamenti a un bug software in un proprio sistema hardware locale, escludendo un attacco informatico. Il problema ha avuto effetti anche sulle transazioni che coinvolgevano altre banche e servizi di pagamento, ricordandoci che un guasto circoscritto può propagarsi lungo una rete di operatori collegati, anche se le loro piattaforme funzionano regolarmente.

Una coincidenza che parla di dipendenze

In America non funziona più niente? Ovviamente no. Microsoft, FAA e Chase hanno indicato cause diverse, e non c’è evidenza che i guasti siano collegati o abbiano natura di attacco informatico. Ma la sequenza ha un valore che va oltre la coincidenza: rende visibile la dipendenza da pochi nodi digitali e il costo che la loro interruzione scarica su imprese, consumatori e servizi pubblici.

La concentrazione porta efficienza e scala. Un grande fornitore può offrire strumenti integrati a milioni di utenti; una banca centrale per i pagamenti rende più semplice trasferire denaro; una rete nazionale permette di coordinare il traffico aereo. Il problema è proprio nella concentrazione, che aumenta l’impatto potenziale di un errore. La ridondanza, da sola, non basta se i sistemi alternativi non sono indipendenti, aggiornati e pronti a intervenire.

L’AI ‘sexy’ spy story di Huang (Nvidia)

Per finire, sempre sullo sfondo, c’è il caso Jensen Huang, cofondatore ed ex amministratore delegato di Nvidia. Non c’entra niente con i disservizi di rete e non va confusa né con guasti, né con cyber attacchi. È però parte dello stesso scenario di vulnerabilità strategica.

Huang ha ammesso una relazione con una donna sospettata da funzionari statunitensi di essere una spia cinese; l’accusa non equivale a una prova pubblica definitiva e le autorità non hanno reso noto un quadro conclusivo. Il caso ha comunque alimentato interrogativi sulla sicurezza delle informazioni e sulle pressioni geopolitiche attorno a Nvidia, uno dei fornitori centrali di chip per l’intelligenza artificiale su scala mondiale che ha subito perdite straordinarie a seguito di questa situazione.

Una storia, questa, che non è affatto finita e che promette sorprese a non finire, tra cui il ritorno di Huang alla guida di Nvidia con la benedizione di Trump e la Casa Bianca.

Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia

Il filo comune: la fragilità del sistema americano (e occidentale)

Il filo comune di tutte queste storie è la fragilità di un modello molto concentrato: tecnologicamente avanzato, ma esposto a guasti locali, infrastrutture datate e rischi di sicurezza che possono avere conseguenze nazionali e globali.

Per Washington, guidare la corsa all’intelligenza artificiale significa anche dimostrare che le reti, i sistemi di pagamento e i servizi pubblici sanno assorbire un errore senza trasformarlo in un’emergenza. Eppure le cose sono andate diversamente e in prospettiva in molti si attendono ulteriori outage anche più grandi.

La fiducia nella tecnologia non dipende solo da quanto è potente, dipende soprattutto da quanto rapidamente riesce a reggere quando qualcosa va storto. Per noi europei significa solo una cosa: prima raggiungeremo un sufficiente livello di autonomia tecnologica, prima potremo dirci al sicuro (almeno più al sicuro di oggi).

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