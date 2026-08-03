Microsoft alza ancora i prezzi Xbox: aumenti fino a 200 euro

(Adnkronos) – Microsoft ha reso pubblici i nuovi prezzi europei della gamma Xbox Series, dopo aver annunciato a giugno soltanto le cifre valide per gli Stati Uniti. Gli aumenti, riportati da fonti che citano le comunicazioni interne dell’azienda, sono sensibili e in alcuni casi superano il 40 percento rispetto ai listini precedenti.

Il caso più evidente riguarda la Xbox Series X da 1TB con lettore ottico, che passa da 599,99 a 799,99 euro, con un incremento di 200 euro pari a oltre il 30 percento. Ancora più marcato l’aumento sulla Xbox Series S da 512GB, che sale da 349,99 a 499,99 euro, un rincaro superiore al 43 percento. Anche le altre configurazioni non sono risparmiate: la Series S da 1TB passa da 399,99 a 599,99 euro, mentre la Series X Digital da 1TB sale da 549,99 a 749,99 euro.

Si tratta del terzo giro di rincari dal maggio 2025, un ritmo che nessun altro produttore di console ha eguagliato. Anche Sony e Nintendo hanno rivisto al rialzo alcuni prezzi negli ultimi mesi, ma gli incrementi decisi da Microsoft restano i più aggressivi del settore. Il modello di fascia più alta costa oggi 300 dollari in più rispetto al prezzo di lancio del 2020, quando la Xbox Series X debuttò a 499,99 dollari.

Alla revisione dei listini si accompagna anche la scomparsa della variante da 2TB, ritirata dal mercato. La decisione riflette le difficoltà di approvvigionamento che stanno colpendo l’intero comparto: la domanda crescente di memoria e componenti di storage da parte dell’industria dell’intelligenza artificiale ha fatto lievitare i costi delle materie prime, mettendo sotto pressione tutti i produttori di hardware da gaming, non solo quelli di console.

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