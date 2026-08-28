Microelettronica, tutti i numeri della filiera lombarda dei chip

La filiera della microelettronica lombarda si compone di 622 realtà aziendali e può contare inoltre sul Distretto Pavese, al quale si aggiunge la sede del “Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttore”.

La Lombardia ha una ricca presenza di aziende che compongono una filiera della microelettronica ricca di aziende, attive nella realizzazione di semiconduttori (“chip”). La mappatura l’ha realizzata Assolombarda, restituendo una fotografia degli attori core che si occupano della R&S e della produzione di semiconduttori in senso stretto, allargando lo sguardo anche a monte ai fornitori e sviluppatori di tecnologie abilitanti e a valle a sottoinsiemi di PMI emergenti e startup che sviluppano specifici prodotti con i chip. Per finire, son citate anche le università e i centri di ricerca più rilevanti nella progettazione dei semiconduttori.

Il mercato globale dei chip

La premessa è che il mercato globale dei semiconduttori potrà superare il trilione di dollari nel 2030. Quindi, si tratta di un mercato ricchissimo, su cui si confrontano Usa e Cina con l’Europa che tenta di chiudere un gap tecnologico che pesa enormemente sulla sua indipendenza digitale. C’è da dire che la Ue ha varato nel 2023 il Regolamento Chips Act, in vigore dal settembre di tre anni fa per colmare questo divario.

La Lombardia prima regione italiana per esportazioni di schede e componenti elettroniche

La Lombardia rappresenta ben il 43% del totale delle esportazioni italiane di schede e componenti elettroniche, contro un 26% della Sicilia. La regione presenta dunque una forte specializzazione nelle esportazioni del settore.

La filiera della microelettronica lombarda

La filiera della microelettronica lombarda si compone di 622 realtà aziendali, distribuite su tre segmenti lungo le diverse fasi della catena del valore.

In primo luogo, il segmento “core”, ossia quello dedicato alla ricerca e sviluppo e alla produzione di semiconduttori in senso stretto, conta 146 imprese e si caratterizza per una forte apertura internazionale e diversificazione: a 48 grandi player multinazionali (sia italiani che esteri, che cubano complessivamente circa 369 miliardi di euro di valore della produzione nel 2022, con un range minimo di 173 milioni e massimo di 56 miliardi per singola azienda) si affiancano 49 PMI e PMI innovative e 49 startup innovative.

Secondo segmento upstream

In secondo luogo, le imprese del segmento “core” attivano e fanno affidamento su quelle del segmento “upstream”, collocato a monte nella catena del valore e composto da 426 fornitori e sviluppatori di tecnologie abilitanti. È importante notare che ben il 37,1% di questi soggetti risieda nella regione stessa: la filiera della microelettronica lombarda, dunque, ha certamente una spiccata proiezione internazionale grazie agli attori “core”, ma è allo stesso tempo fortemente radicata sul territorio, contribuendo in modo rilevante al suo sviluppo. Inoltre, la specializzazione dei fornitori lombardi riflette le eccellenze produttive lombarde, per esempio nel campo dei prodotti chimici e in quello dei macchinari e della componentistica.

Terzo segmento downstream

Infine, a valle del segmento “core”, si posizionano 50 attori “downstream” giovani ed emergenti: si tratta di PMI, PMI innovative e startup innovative attive sul territorio lombardo che sviluppano, ma anche utilizzano, chip destinati ai propri prodotti in ambiti come l’automotive, le telecomunicazioni, il biotech, l’energia, la domotica e l’aerospazio.

Le imprese sono concentrate a Milano (61%), Monza e Brianza (13%), Brescia (6%), Bergamo (5%) e Pavia (5%). Pavia emerge come polo della ricerca e innovazione, anche grazie alla presenza dell’Università.

Il Distretto della Microelettronica Pavese

Nel 2022 è stato inaugurato il Distretto della Microelettronica Pavese, che conta una ventina di aziende, al quale si aggiunge la sede del “Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttore”, la cui Fondazione è stata istituita con la legge di bilancio 2023 per la promozione e sviluppo di circuiti integrati e rafforzare la formazione nel campo della microelettronica anche con l’inaugurazione del Parco Gerolamo Cardano per l’Innovazione Sostenibile.

Un settore ad altissima intensità di innovazione

Tra le imprese ‘core’ e ‘downstream’, ben il 72% svolge attività di ricerca e sviluppo, spesso in combinazione tra loro o insieme ad attività di produzione o commerciali. Si tratta di un’intensità di innovazione eccezionale, che fa del settore uno dei più attivi in processi di R&D.

L’ecosistema allargato: le sinergie tra industria, università e centri di ricerca

La filiera della microelettronica lombarda non abbraccia solo il sistema industriale, ma coinvolge una pluralità di attori in un vero e proprio ecosistema allargato. Le imprese della filiera lombarda, infatti, hanno costruito una rete ampia e internazionale di collaborazioni per la ricerca, stringendo rapporti con oltre 80 università e centri di ricerca in Italia e all’estero.

Anche in questo ambito, sono forti i legami con il territorio: il 28,7% delle collaborazioni attivate dalle imprese lombarde dell’industria della microelettronica sono con università e centri di ricerca in Lombardia, quota che sale al 57% con riferimento alle borse di dottorato. Emergono per eccellenza il Politecnico di Milano (primo con il 19% delle collaborazioni), l’Università degli Studi di Catania (10,5%) e l’Università degli Studi di Pavia (6,7%).

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