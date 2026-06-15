Micossi (Unión Industrial Paraguay): “Nostro Paese molto ricco e confinante con mercati ad alto potenziale commerciale’

(Adnkronos) – “Anche se il Paraguay è una nazione territorialmente piccola, è un Paese molto ricco e confina con mercati estremamente grandi, caratterizzati da una popolazione e da un potenziale commerciale di grande importanza”. Lo ha detto a Genova, Carlos Insfran Micossi, Vice presidente Uip (Unión Industrial Paraguay), partecipando alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana. L’evento è l’appuntamento di punta della visita che, dal 13 al 15 giugno 2026, vede riunita una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’Accordo Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

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