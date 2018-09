Michele Onorato oggi è Security Office Manager di Hitachi Systems CBT S.p.A. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore dell’Information Technology e della Sicurezza Informatica in particolare, con una carriera manageriale che gli ha permesso di assumere crescenti responsabilità sino a divenire anche punto di riferimento per le aziende partner del Systems Integrator Giapponese dall’anima italiana.

Con una laurea in Matematica e una profonda esperienza tecnica, vanta oltre 14 certificazioni e numerosissimi progetti in ambito security per realtà di rilievo in diversi settori merceologici, ma anche ruoli manageriali in importanti player del mercato IT europeo, quali Sistemi Informativi e Visiant Security.

Come Security Office Manager di Hitachi, oggi Onorato ha la responsabilità di guidare un team altamente specializzato con la mission di aiutare quotidianamente le aziende private e pubbliche di grandi e medie dimensioni nella creazione di un framework per la gestione della sicurezza delle informazioni e dell’implementazione di progetti di Cyber Security e Compliance, tramite l’erogazione di servizi gestiti ed utilizzando le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato. Onorato è anche sì impegnato nel processo di valutazione e di adattamento al mercato europeo del pacchetto di soluzioni di Sicurezza dell’intero gruppo Hitachi.

Inoltre, ricopre il ruolo di professore presso il Master in Cyber Security di Experis Academy, talent company di ManpowerGroup, impegnandosi così nella formazione dei futuri esperti di sicurezza informatica. In particolar modo, il modulo di Onorato tratta di Sicurezza dei device mobili IoT e Industria 4.0, ovvero come garantire livello di sicurezza informatica solidi all’interno dei sistemi industriali.