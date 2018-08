Sottosegretario allo Sviluppo economico,

Governo della Repubblica italiana

Michele Geraci è un economista e politico italiano. Il 12 giugno 2018 è stato nominato sottosegretario allo Sviluppo economico nel Governo Conte.

Ha iniziato la sua carriera nel 1989 in British Telecom. Successivamente ha iniziato la carriera come banchiere di investimento, lavorando per 10 anni in diverse banche e società d’affari tra New York e Londra, come Merrill Lynch, Bank of America, DLJ e Schroders.

Dal 2008 si è trasferito in Cina, dove insegna finanza in tre università: University of Nottingham Ningbo China, New York University Shanghai e Università dello Zhejiang.

Nel 2015 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, per aver contribuito alla diffusione della conoscenza della Cina in Italia.

Si è laureato con lode in ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Palermo, ha ottenuto nel 1996 un master in business administration presso la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology di Boston.