La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) ha indetto una selezione pubblica per il finanziamento di proposte di acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione e promozione della fotografia e della cultura fotografica italiana, dal titolo Strategia Fotografia 2020.

Strategia Fotografia 2020: il bando

Strategia Fotografia 2020 si propone di potenziare le azioni a sostegno della fotografia, con lo scopo di creare nuove opportunità per la fotografia italiana a livello nazionale e internazionale e si pone i seguenti obiettivi:

a. l sostegno all’incremento ed alla costituzione delle collezioni fotografiche pubbliche.

b. Il sostegno alla committenza pubblica di opere di autori, affermati, mid-career o emergenti.

c. Il sostegno agli interventi di conservazione sul patrimonio fotografico presente nelle collezioni pubbliche.

d. Il sostegno all’organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e festival dedicati alla promozione, sviluppo, diffusione, conoscenza della fotografia italiana e internazionale, presentati da musei, istituti, raccolte, archivi pubblici, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro, nonché da istituzioni, fondazioni, enti, associazioni, senza scopo di lucro, impegnati nella promozione della fotografia a livello nazionale e internazionale.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare all’Avviso pubblico tutti i musei, istituti e luoghi della cultura pubblici italiani, anche in gestione a enti privati senza scopo di lucro, in grado di dimostrare una programmazione, a medio e lungo termine, nel campo della fotografia.

Possono altresì partecipare al presente Avviso istituzioni, fondazioni e/o associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro che promuovono la fotografia e la cultura fotografica italiana e internazionale.

Sono ammesse proposte che prevedono la costituzione di reti tra musei, istituti, luoghi della cultura, nonché enti, fondazioni, associazioni finalizzate allo svolgimento delle attività di promozione.

Tipologia di interventi ammissibili

Strategia Fotografia 2020 si sviluppa attraverso quattro linee di azione, così articolate:

a) ACQUISIZIONE

b) COMMITTENZA

c) CONSERVAZIONE

d) PROMOZIONE

Sono ammesse al finanziamento:

a. proposte di acquisizione alle collezioni pubbliche di opere, nuclei collezionistici e archivistici di fotografia storica e contemporanea (a titolo esemplificativo, opere singole, album, serie fotografiche, fondi, nuclei collezionistici tematici unici e coerenti, archivi fotografici, ecc.).

b. proposte di committenza di fotografie di autori contemporanei che rivestono un interesse tale da giustificarne l’acquisizione e la conservazione al patrimonio pubblico;

c. proposte di interventi conservativi sul patrimonio fotografico pubblico;

d. proposte di eventi, manifestazioni, mostre e festival, finalizzati alla promozione della fotografia e della cultura fotografica in Italia e in ambito internazionale.

Entità e forma dell’agevolazione

Per le attività di acquisizione, committenza, conservazione il finanziamento erogabile è fissato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili. Per le attività di promozione il finanziamento erogabile è fissato entro la misura massima dell’80 per cento dei costi ammissibili.

Strategia Fotografia 2020: scadenza

Ore 12:00 del giorno 27 novembre 2020. Scarica il bando