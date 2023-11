Meteo soleggiato, ma più freddo nel weekend (video)

Il sole conquista gran parte dell’Italia e da domani si attendono cieli sereni da Nord a Sud, ma qualcosa cambierà nella notte su sabato. Attesi venti freddi da Nord per il fine settimana.

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con foschie e nebbie in Pianura Padana. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi altoatesine con neve oltre i 1300 metri, soleggiato altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni e foschie in pianura, neve sulle Alpi orientali oltre i 700 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi tra Lazio e Abruzzo ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con cieli soleggiati ed ancora addensamenti tra Abruzzo e basso Lazio. Maggiori schiarite in serata. Peggiora nella notte sul versante adriatico con piogge e neve sui rilievi oltre i 1000-1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse tra Molise, Puglia e settori interni Campania ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo tra Sicilia orientale, Calabria e settori meridionali di Campania e Basilicata. In serata residue piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime stabili o in diminuzione su tutte le regioni, massime stabili o in lieve rialzo sulle Isole Maggiori e medio versante adriatico e in lieve calo sul resto d’Italia.