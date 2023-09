Meteo, il ritorno dell’anticiclone subtropicale (Video)

Tempo soleggiato su tutte le regioni, tranne all’estremo Sud, con possibilità di piogge su Calabria e Sicilia. Temperature in lieve diminuzione.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Tempo stabile al mattino con maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Residue piogge in serata sui medesimi settori, asciutto altrove.

Temperature

Minime in aumento al nord, in calo al centro-sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.