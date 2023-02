Diversi potenti megatrends – dai giovani viaggiatori altamente connessi all’arrivo dei taxi aerei elettrici – eserciteranno un’enorme influenza sui viaggi aerei nel prossimo decennio, costringendo l’industria, i governi e la tecnologia ad adattarsi rapidamente. Questo è secondo “Meet the Megatrends”, un nuovo rapporto di SITA che esamina 12 tendenze tecnologiche, sociali, dei viaggiatori ed economiche emergenti che trasformeranno in modo significativo il panorama dei viaggi entro il 2033.

I dati sono al centro di questo ecosistema. In particolare la crescente volontà dei provider di condividere i dati nella sempre più ampia arena della travel industry, in vista della experience sempre più rarefatta e connessa che cercano i passeggeri.

Viaggi tecnologici

Di pari passo con la ripresa post pandemica dei viaggi, SITA è alle prese con la ristrutturazione radicale della industry in chiave sempre più tecnologica.

Gen Z

Una delle tendenze chiave identificate nel rapporto è la Gen Z. I viaggiatori millennial guidano una trasformazione digitale del settore dei trasporti, richiedono un viaggio digitale più integrato e accelerano lo stile di vita digitale. La privacy, i diritti di identità digitale e i controlli per i passeggeri saranno una priorità per i passeggeri che apriranno le porte a un futuro in cui potremo viaggiare ovunque senza la necessità di documenti fisici o di essere fermati per l’identificazione.

Metaverso per la manutenzione aerea

Un’altra tendenza di forza è l’automazione e l’emergere di aeroporti intelligenti, che rimodelleranno la forza lavoro, daranno vita a una nuova organizzazione aziendale appiattita e semplificheranno le operazioni attraverso la tecnologia. Entro il 2030 le operazioni del metaverso saranno all’ordine del giorno nei principali aeroporti e svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dei processi, evitando interruzioni e facilitando il controllo intuitivo e coinvolgente degli aeroporti intelligenti. Ciò a sua volta richiederà nuove competenze e creerà nuove opportunità per i dipendenti del settore. VR e AR saranno utilizzati per processi di lavoro ausiliari e fuori sede, coinvolgendo la forza lavoro da remoto in un formato efficiente e stimolante.

Veicoli aerei elettrici

Nel frattempo, i veicoli aerei elettrici dovrebbero essere onnipresenti nei principali aeroporti internazionali entro la fine del decennio, operando come un efficace servizio ausiliario e flusso di entrate per aeroporti e compagnie aeree. Solo quest’anno, gli investimenti nel settore della mobilità aerea urbana sono saliti alle stelle, con 4,7 miliardi di dollari impegnati nello sviluppo di veicoli eVTOL.

