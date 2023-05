Metaverso, le giovani generazioni ci passeranno 4 o 5 ore al giorno  

Il metaverso è entrato sempre più nel flusso quotidiano e un sondaggio di McKinsey confuta parte dello scetticismo che lo sta accompagnando. Secondo il sondaggio, per i consumatori della Gen X si prevede che trascorrano quattro o cinque ore nel metaverso nei prossimi 5 anni.

Lo shopping immersivo, seguito da appuntamenti di telemedicina, istruzione, viaggi e socializzazione in VR o utilizzando AR saranno le attività del metaverso più interessanti per i consumatori nel prossimo quinquennio.

Gen Z



Man mano che il concetto di metaverso è entrato nel mainstream, tutti, dai comici agli analisti di Wall Street, hanno deciso di inquadrare il tema tanto pubblicizzato come un vago meme aziendale che non ha alcuna possibilità di successo. Ora, un sondaggio di McKinsey confuta parte dello scetticismo rivolto al metaverso.

Ha scoperto che i consumatori della Gen Z, dei millennial e della Gen X si aspettano di trascorrere tra le quattro e le cinque ore al giorno nel metaverso nei prossimi cinque anni. Comparativamente, un recente studio Nielsen ha rilevato che i consumatori trascorrono circa cinque ore al giorno guardando la TV su varie piattaforme.

Lo studio McKinsey ha intervistato oltre mille consumatori di età compresa tra i 13 e i 70 anni per approfondire le aspettative e le realtà della transizione da laptop e smartphone ai dispositivi indossabili per la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR).

Meta Quest 2 VR



La corsa al mainstream dell’immersive computing è ancora agli inizi. Il dispositivo metaverso più noto è l’auricolare Meta Quest 2 VR. Viene utilizzato principalmente per i giochi. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Lo shopping immersivo, seguito da appuntamenti di telemedicina, istruzione, viaggi e socializzazione in VR o utilizzando AR saranno le attività metaverso più interessanti per i consumatori nei prossimi cinque anni, secondo lo studio.



Uno dei motivi per cui l’ampia adozione supportata da queste dinamiche è ancora lontana alcuni anni è la carenza di opzioni quando si tratta di dispositivi immersivi facili da usare. Ma presto potrebbero esserci più scelte per i consumatori e più concorrenza per Meta. Si dice che la società madre di TikTok, Bytedance, stia preparando il lancio del suo visore VR autonomo Pico nei prossimi mesi.

I migliori dispositivi AR

I migliori dispositivi AR sono offerti principalmente da Microsoft e Magic Leap per migliaia di dollari. Ma Meta, Google e altri sono molto avanti nello sviluppo di occhiali intelligenti AR convenienti e alla moda per un pubblico generico di consumer. Apple nel frattempo sta preparando l’annuncio del suo dispositivo indossabile immersivo nel 2023.



La maggior parte degli utenti dovrà abbracciare una nuova metafora informatica per sfruttare la potenza del metaverso.



Nonostante questi progressi, le interfacce immersive sono in gran parte sconosciute e, in alcuni casi, difficili da usare rispetto a un iPhone, ad esempio. Ciò dovrà essere affrontato per spostare gli utenti in questa prossima fase dell’informatica.

“[Gli attuali occhiali intelligenti AR] ti danno una metafora che sembra un telefono Android sul tuo viso. Quindi rettangoli fluttuanti nello spazio. Questo non è sufficiente perché avvenga l’adozione di [mainstream smart glasses] “, ha affermato Jared Ficklin, capo tecnologo creativo di Argodesign, un ex partner di Magic Leap.