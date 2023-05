A che punto siamo con lo sviluppo del metaverso in Cina? Molte le iniziative per lo sviluppo di mercato sottostanti.

Gli sviluppi tecnologici basati sul metaverso continuano a fiorire in Cina, nonostante il divieto annunciato all’uso di criptovalute nel paese. Lo dimostra la città di Zhengzhou – capitale della provincia di Henan –che ha appena annunciato alcune proposte per appoggiare lo sviluppo di aziende che si occupano di metaverso.

Secondo un annuncio della Commissione municipale per lo sviluppo e la riforma di Zhengzhou, la città sta ora cercando commenti pubblici su una proposta intesa ad aiutare ad accelerare la costruzione dell’ecosistema industriale del metaverso di Zhengzhou mentre la regione cerca di diventare un attore del settore a livello globale.

Le nuove politiche sono progettate per aiutare con l’attuazione del “Piano di sviluppo dell’economia digitale” nazionale cinese e del “Piano d’azione per lo sviluppo dell’industria del metaverso della provincia di Henan”, afferma l’annuncio.

Fondo dedicato dalla municipalità

Per aiutare a dare un buon inizio alle iniziative, il governo municipale istituirà un fondo dedicato del valore di 10 miliardi di yuan (1,42 miliardi di dollari) per favorire la crescita e lo sviluppo del settore.

Il governo della città prevede inoltre di collaborare con altre agenzie governative e società di investimento per garantire ulteriori 50 miliardi di yuan ($ 7,08 miliardi) per supportare vari progetti di sviluppo relativi al metaverso.

Le società del Metaverso che scelgono di trasferire la loro sede centrale a Zhengzhou potranno ricevere investimenti di capitale iniziale fino a 200 milioni di yuan ($ 28,34 milioni) e possono anche beneficiare di altri vantaggi come i sussidi per l’affitto.

Per poter beneficiare di vantaggi aggiuntivi, le società devono essere un’entità legale indipendente registrata e tassata nella città di Zhengzhou.

Sostegno a società sottostanti

“Le imprese del metaverso si riferiscono alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie di supporto sottostanti, produzione di apparecchiature terminali e servizi tecnici in campi del metaverso come realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), realtà mista (MR), gemelli digitali, umano-computer interazione e interfaccia cervello-computer”, afferma una bozza delle politiche. Le politiche si applicano anche alle “imprese che si concentrano sulla costruzione e la produzione di contenuti di scene metaverse come l’industria, l’istruzione, il turismo culturale, il commercio e il commercio”.

Sono state stabilite varie ricompense per diverse attività del metaverso, come una ricompensa di 20 milioni di yuan per le società che diventano pubbliche e vengono quotate in borsa.

Qualsiasi azienda impegnata nello sviluppo di casi d’uso metaverse in città, indipendentemente da dove abbia sede l’azienda, può qualificarsi per ricevere fino a 5 milioni di yuan ($ 710.000) per ogni progetto certificato come fattibile dal governo municipale.

Previsioni di fatturato

Secondo le prospettive a lungo termine per lo sviluppo del metaverso fornite da Zhengzhou, il governo municipale della città prevede che le industrie legate al metaverso della città raggiungeranno un fatturato annuo superiore a 200 miliardi di yuan ($ 28,34 miliardi) entro la fine del 2025.

Altre industrie che Zhengzhou è disposta a supportare includono il rendering di computer di nuova generazione, le interfacce uomo-computer e l’intelligenza artificiale. La città sta anche cercando di creare un mercato di asset digitali utilizzando la tecnologia dei token non fungibili (NFT).

Il pubblico è ora in grado di fornire commenti sulle proposte politiche e tutti i settori della società sono invitati a presentare le proprie opinioni e suggerimenti, afferma l’annuncio.

A Pechino piano di sviluppo biennale

Ad agosto, il governo municipale di Pechino ha annunciato un piano biennale di innovazione e sviluppo del metaverso che doveva essere implementato dal 2022 al 2024. L’obiettivo principale del piano è promuovere lo sviluppo di industrie legate al metaverso e aiutare Pechino a stabilire una città di riferimento progettata per l’economia digitale.

Con questo annuncio, Zhengzhou si unisce a un elenco crescente di città e province cinesi che stanno cercando di affermarsi come hub del metaverso del paese.

Lunedì, Nanjing, la capitale della provincia cinese orientale di Jiangsu, ha lanciato la sua “Blockchain Technology and Application Innovation Platform of China”, un’entità sostenuta dallo stato impegnata a promuovere e migliorare gli studi sul metaverso in tutto il paese.

La nuova entità è guidata dalla Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) e ha un elenco di membri fondatori che rappresentano un’ampia gamma di istituzioni accademiche e società legate al metaverso in tutta la Cina continentale. Lo scopo della piattaforma è riunire le risorse delle istituzioni accademiche e delle imprese in Cina nel tentativo di sostenere gli sforzi di ricerca nei campi relativi al metaverso.

Anche la città di Shanghai sta perseguendo attivamente le sue aspirazioni del metaverso e prevede che la sua industria del metaverso raggiungerà un fatturato annuo di 350 miliardi di yuan ($ 49,6 miliardi) entro il 2025. I funzionari della città hanno presentato la loro raccolta iniziale di 20 casi d’uso del metaverso a gennaio, che includevano una gamma di applicazioni come diagnosi sanitarie virtuali e ricreazioni digitali dei punti di riferimento architettonici storici della città.