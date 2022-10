Metaverso, ci vorranno 2mila miliardi di dollari per realizzarlo entro il 2030

Secondo stime di Analysys Mason, per realizzare il metaverso ci vorranno 2milia miliardi di dollari in particolare per 6G e Cloud.

Secondo stime Analysys Mason, saranno necessari investimenti per 2 trilioni di dollari (2mila miliardi) per realizzare nel suo vero potenziale il nuovo mondo virtuale del metaverso. La maggior parte, aggiunge la società di analisi, sarà divorato dal 6G e dal cloud, le tecnologie considerate di vitale importanza per realizzare il metaverso.

Ma con “Internet 3D” alle porte, che rappresenta un universo così vasto, quanti di quei trilioni di euro verranno sprecati in spese che non vanno da nessuna parte?

Parte dell’investimento andrà sprecato

Il principal analyst di Analysys Mason, Martin Scott, ha sottolineato che parte dell’ingente spesa sarà sprecata poiché le aziende si ritroveranno intrappolate in vicoli ciechi tecnologici mentre viene tracciata la rotta verso il 6G.

Ha inoltre suggerito che in realtà una maggiore attenzione del settore potrebbe essere dedicata a far funzionare meglio la tecnologia esistente e migliorare le “prestazioni tiepide del 5G” offrendo effettivamente i suoi vantaggi reali e bloccando il clamore e le promesse eccessive che hanno tradito le aspettative degli utenti.

Il Metaverso sarà il principale motore dell’evoluzione e degli investimenti dell’architettura di rete 6G, ha affermato Clark. Prima di raggiungere quella destinazione, potremmo voler scendere e goderci i vantaggi del 5G, che non sono ancora stati realizzati.

In attesa del 5G, mettere le basi del 6G

Caroline Gabriel, direttrice della ricerca presso Analysys Mason, ha commentato: “Dall’inizio del 5G abbiamo affermato che l’aumento può essere giustificato solo se gli operatori si espandono in nuovi mercati e flussi di entrate significativi. La maggior parte della visione del 5G non è davvero emersa”. Ha aggiunto: “Se gli operatori non iniziano a costruire le parti alla base del 6G, è possibile che la prossima generazione (di telefonia mobile ndr) possa essere sviluppata separatamente dall’ecosistema 5G ed essere guidata principalmente dalle comunità cloud e Internet”, ma “c’è ancora tempo per le telecomunicazioni prendere il toro per le corna e costruire sistemi che garantiscano che i modelli di business 6G diventino i naturali successori di ciò che hanno messo in atto oggi. Questo li lascerebbe con un ruolo centrale nella catena del valore”.