Metaverso, come cambia il posto di lavoro di domani

Non sei solo. Molta gente si sta ancora riprendendo ed abituando alle trasformazioni del posto e delle condizioni di lavoro in seguito al Covid 19. Ma nuovi cambiamenti potrebbero arrivare molto prima del previsto, perché il metaverso potrebbe essere il nuovo medium a supporto di chi lavora. In realtà, il metaverso per molti potrebbe essere il nuovo posto di lavoro tout court.

L’ambiente di lavoro del metaverso di domani offre ai dipendenti un’esperienza “incarnata” sempre attiva, dinamica e personalizzata. I confini tra lavoro digitale e fisico e vite personali continueranno a confondersi e a diventare sempre più rarefatti. Il metaverso fornirà anche modi innovativi per connettere le persone, aumentare l’efficienza e migliorare la condivisione delle conoscenze, a differenza di qualsiasi cosa abbiamo visto prima.

Tutto ciò sta già avvenendo. Aziende come Accenture stanno già reinventando il modo in cui le imprese possono operare in un continuum metaverso e, a causa del COVID-19, hanno implementato la tecnologia su larga scala e hanno persino offerto l’inserimento di nuovi dipendenti nel metaverso. Le aziende formeranno nuove partnership innovative per immaginare nuove attività, come hanno fatto Siemens e NVIDIA per costruire un metaverso industriale.

Scettico? Ma ti ricordi degli albori dei nuovi smartphone?

Molti saranno scettici. Ma facciamo un rapido viaggio indietro nel tempo. Pensiamo ad esempio ai primi tempi in cui arrivarono gli smartphone sul mercato. Niente tastiera e soltanto uno schermo per interagire. Erano in molti a pensare che una cosa del genere non avrebbe mai preso piede nel mercato di massa.

Ma in pochi anni lo smartphone è diventato uno strumento mainstream e oggi nessuno può permettersi di uscire di casa senza. Sono 6 miliardi di persone che la pensano così.

Prima dell’avvento di massa dello smartphone, la vita lavorativa della gente ruotava intorno all’ufficio. Non c’erano troppe aspettative di lavoro nelle ore in cui si stava fisicamente fuori dall’ufficio.

Ma poi lo smartphone è diventato un’estensione del corpo, dando il via a nuove politicy sul posto di lavoro per il loro utilizzo ed è emersa la nuova cultura del posto di lavoro sempre connesso.

Questi progressi hanno ridefinito il lavoro da “un luogo in cui vai per un determinato momento della giornata” a “tagliare il legame con le scrivanie e liberare le persone per sfruttare strumenti di produttività innovativi e nuovi spazi virtuali per incontrarsi in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, da qualsiasi luogo”.

Tutto ciò ha stimolato la trasformazione digitale del business all’inizio degli anni 2010 e ha portato a un importante cambiamento nel modo in cui le aziende sfruttano la tecnologia per far avanzare le opportunità di business, far crescere e sostenere i talenti e determinare dove e quando le persone hanno lavorato.

Perché devi prepararti adesso

Esaminando le tendenze dell’ultima grande evoluzione di Internet, molto probabilmente i leader aziendali hanno dai 5 ai 10 anni per prepararsi alla prossima ondata di cambiamento digitale.

Ciò è dato dal ritmo attuale dello sviluppo, della maturità e della confluenza delle sette principali tecnologie che formano il metaverso: AI; blockchain; tecnologia informatica; tecnologie di realtà aumentata, virtuale e mista; tecnologie di simulazione e gioco; reti di comunicazione di nuova generazione; e tecnologia di rilevamento.

Queste tecnologie consentiranno la prossima trasformazione di Internet incentrata sull’uomo – il metaverso – e ridefiniranno il modo in cui le aziende fanno affari e il modo in cui lavorano le persone. Il metaverso vedrà probabilmente cambiamenti comportamentali paragonabili alla trasformazione degli smartphone a metà degli anni 2010 che hanno alterato il modo in cui le persone vivevano e lavoravano, fondendo i loro mondi digitali e fisici in modi inimmaginabili.

Il metaverso offrirà un nuovo mercato redditizio per aziende, dipendenti e consumatori. Le aziende dovranno sviluppare nuovi modelli operativi, strategie di talento e infrastrutture per supportare un cambiamento evolutivo su larga scala se vogliono mantenere un talento competitivo e un vantaggio commerciale.

Un rapporto McKinsey valuta che entro il 2030 il metaverso potrebbe valere 5 trilioni di dollari, offrendo potenzialmente una nuova importante opportunità di crescita per molte aziende nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi finanziari, della tecnologia, della produzione e della sanità.

Guardando al domani, gli esperti di Deloitte valutano che il metaverso dipenderà probabilmente dalla reazione dei consumatori e da quattro fattori chiave indeterminati – standardizzazione, frammentazione del mercato, interfaccia utente e governance – che probabilmente porteranno a tre potenziali scenari per il metaverso entro i primi anni ’30.

Prendendo in considerazione le tendenze precedenti con i progressi tecnologici e la trasformazione del posto di lavoro, possiamo restringere il futuro posto di lavoro del metaverso ad almeno due risultati plausibili: un posto di lavoro specializzato o comune nei prossimi 3-5 anni.

Posto di lavoro specializzato per alcuni

Le aziende costruiscono piattaforme metaverse specializzate per supportare utenti specifici per attività specifiche che supporteranno altre tecnologie. Ad esempio, un’azienda può creare una replica digitale della propria catena di approvvigionamento per comprendere meglio vulnerabilità, rischi e opportunità.

L’adozione è limitata ai lavoratori specializzati e non è integrata nelle attività quotidiane dei dipendenti. Ad esempio, designer, architetti e ingegneri potrebbero lavorare in uno spazio di lavoro metaverso per concettualizzare o costruire virtualmente automobili, città o infrastrutture per comprendere meglio l’efficienza e le vulnerabilità prima della fabbricazione nel mondo reale.

Posto di lavoro comune per molti

Le aziende sviluppano spazi di lavoro nel metaverso dinamici per fornire a tutta la loro forza lavoro nuove opzioni per eseguire molte operazioni aziendali, collaborare e impegnarsi in ecosistemi fisico-digitali proprietari e partizionati. Ciò può fornire efficienze ai dipendenti, offrire una maggiore flessibilità sul posto di lavoro e creare nuove opportunità di business.

Il metaverso aziendale comune collegherà il reale e il virtuale, con i dipendenti a cavallo di entrambi gli spazi di lavoro. Ad esempio, l’intera forza lavoro potrebbe avere una presenza condivisa in un municipio o in una sessione di formazione trovandosi fisicamente nello spazio o accedendovi digitalmente da qualsiasi luogo, sfruttando la tecnologia della realtà estesa, un dispositivo mobile o un PC.

Maggiore collaborazione, impegno

Dato che lo sviluppo delle tecnologie di base del metaverso è in diverse fasi di sviluppo, molti fattori tecnologici, così come le norme sociali e commerciali, potrebbero cambiare il modo in cui si svolgerà il futuro.

In qualunque modo si materializzino i luoghi di lavoro del metaverso di domani, offriranno spazi digitali e fisici più misti che forniranno un’esperienza condivisa e connessa per le persone, indipendentemente da quando, come o con quale dispositivo utilizzano per interagire nel loro lavoro. Alcune aziende passeranno a modelli di lavoro basati sui risultati in cui la retribuzione dei dipendenti si concentra sui risultati e sulle prestazioni, non sul numero di ore lavorate al giorno.

Il posto di lavoro del metaverso offrirà una maggiore collaborazione e impegno e maggiori opportunità per ottenere approfondimenti per la crescita e lo sviluppo. Offrirà anche un ulteriore supporto per il benessere e l’appartenenza.

Le aziende vedranno anche sorgere nuovi punti di attrito e sfide della forza lavoro simili a quelli visti con l’adozione dello smartphone e il passaggio al lavoro a distanza durante la pandemia. Come con qualsiasi cosa, ci saranno difficoltà crescenti, oltre a vaste opportunità.