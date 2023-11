Meta ha deciso di vietare alle campagne politiche e agli inserzionisti di altri settori regolamentati l’utilizzo dei suoi nuovi prodotti pubblicitari generativi basati sull’intelligenza artificiale. Lo scrive la Reuters, dopo che la casa madre di Facebook e Instagram ha vietato l’accesso a strumenti che i legislatori hanno avvertito potrebbero accelerare la diffusione della disinformazione elettorale.

Meta ha reso pubblica la decisione negli aggiornamenti pubblicati nel suo centro assistenza lunedì sera.

Proseguono i test ma alcuni settori sono interdetti all’AI

“Mentre continuiamo a testare nuovi strumenti per la creazione di annunci con intelligenza artificiale generativa in Gestione annunci, gli inserzionisti che pubblicano campagne che si qualificano come annunci per alloggi, occupazione o credito o questioni sociali, elezioni o politica o correlati a salute, prodotti farmaceutici o servizi finanziari non sono attualmente autorizzato a utilizzare queste funzionalità di intelligenza artificiale generativa”, ha affermato la società in una nota allegata a diverse pagine che spiegano come funzionano gli strumenti.

“Crediamo che questo approccio ci consentirà di comprendere meglio i rischi potenziali e di creare le giuste garanzie per l’uso dell’intelligenza artificiale generativa negli annunci pubblicitari che si riferiscono ad argomenti potenzialmente sensibili nei settori regolamentati”, ha affermato.

AI di Meta appena lanciata

L’aggiornamento delle norme arriva un mese dopo che Meta, la seconda piattaforma più grande al mondo per gli annunci digitali, ha annunciato che stava iniziando ad espandere l’accesso degli inserzionisti a strumenti pubblicitari basati sull’intelligenza artificiale in grado di creare istantaneamente sfondi, regolazioni delle immagini e variazioni del testo pubblicitario in risposta a semplici istruzioni di testo.

Inizialmente gli strumenti sono stati resi disponibili solo a un gruppo ristretto di inserzionisti a partire dalla primavera. Sono sulla buona strada per essere distribuiti a tutti gli inserzionisti a livello globale entro il prossimo anno, ha affermato la società all’epoca.